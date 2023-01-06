 

Производитель выкупил Mercedes W123, прошедший 2 млн километров без ремонта, и уничтожил его

06.01.2023, 9:33, Разное
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Автомобилестроительный концерн Daimler AG, менее года назад переименованный в Mercedes-Benz Group, выкупил известный по выставкам экземпляр Mercedes W123, который прошёл более 2 млн километров и ни разу не ломался и не подвергался ремонту.

Предполагалось, что автомобиль попадёт в заводской музей, но на практике его немедленно утилизировали.

Как сообщает журнал Focus, ссылаясь на собственное журналистское расследование, машина 72-летнего бывшего таксиста Вернера Кёлера изрядно «мозолила глаза» руководству концерна, поскольку с 2001 года появлялась на многих мероприятиях, слётах и выставках, и неизменно вызывала сравнения с современной продукцией Mercedes не в пользу последней. Уникальность этого образца 1978 года выпуска заключалась в том, что он прошёл 2,059,294 км и ни разу не подвергался существенному ремонту. За всё это время в нём менялись лишь компоненты, считающиеся расходными – тормозные колодки, лампочки, технические жидкости.

– Я делал с этой машиной три вещи: ездил аккуратно, не нарушая ни единого пункта из инструкции, не просрочил ни одного технического обслуживания, и третье, самое важное, я всегда слушал машину. По звуку можно понять о ней многое, – рассказывал пенсионер.

Новое руководство, пришедшее в начале 2022 года, активизировало борьбу с поклонниками старины. Так, компания судилась с фанатами своей исторической продукции за незаконное использование её торговых знаков на ретро-слётах, а в августе закрыла исторический раздел на своём сайте, заменив его одной страничкой с коротким описанием того, какой «тернистый путь пришлось пройти на пути к совершенству – современной продукции Mercedes-Benz».

В пресс-службе производителя отказались комментировать факт утилизации легендарного такси, но напомнили, что W123 – устаревшая, небезопасная и чрезвычайно опасная для экологии модель. Перемещаться на ней было бы безответственно перед обществом и планетой, считают менеджеры.

– Старым машинам место на старых фотографиях в семейном альбоме. Обратите внимание на современную линейку автомобилей Mercedes-Benz, которые сочетают в себе подлинную надёжность с экологичностью и фантастической проработкой деталей, – цитирует Focus ответ производителя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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