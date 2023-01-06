Встреча охотника с волосатой дикой женщиной, приютившей человеческого ребенка

На юго-западе Британской Колумбии, примерно в 130 км к востоку от Ванкувера, лежит долина реки Харрисон. Холмистая местность покрыта густыми и практически неисследованными лесами, которые простираются вплоть до заснеженных гор на тихоокеанском побережье.

За последнее столетие сообщалось о бесчисленных наблюдениях йети вблизи местного городка Харрисон-Хот-Спрингс. Их так много, что даже местный заповедник назван в честь йети – Sasquatch Provincial Park.

Словом Сасквотч (“волосатый человек”) многие индейские племена западного побережья Северной Америки называют йети – двуногое мохнатое существо, обитающее в лесах. Сасквотч считается священным животным, которое оберегает леса, а иногда защищает и их племена от врагов.

Из этих мест вышло много баек о встречах с йети, но одна из самых интересных была записана Дж.У. Бернсом, индейским агентом канадского правительства. В 1929 году Бернс опубликовал статью о сасквотчах в журнале Maclean’s Magazine под названием “Представляем волосатых гигантов Британской Колумбии”.

Он писал, что этими историями поделились индейцы из племени чехали, с которыми он подружился. Во многом именно эта статья послужила популяризации образа сасквотчей в Канаде, а затем и бигфутов в США.

Одна из историй Бернса рассказывала о случае с индейским охотником по имени Чарли Виктор. На момент встречи с Бернсом он был уже довольно стар, а случилась эта история за 15 лет до того. По словам Чарли, этот случай ему не нравится вспоминать, потому что это была трагедия, от которой он не полностью оправился даже к старости.

В тот день Чарли охотился в горах со своей собакой, когда вышел на плато, где росло несколько больших кедров. Собаку вдруг тянуло к одному дереву. Пес встал под деревом и начал рычать и лаять на него.

Чарли заметил, что в стволе дерева есть большое продолговатое дупло, примерно в 1,6 метра над землей. Собака царапала когтями ствол и прыгала на него, пытаясь добраться до дупла. Чарли приподнял пса на руках и тот легко запрыгнул внутрь дупла.

В следующий момент изнутри дерева донесся приглушенный крик. Чарли подумал, что это может быть медведь, и начал давать псу команды на нападение, чтобы тот заставил медведя вылезти из дупла.

Это сработало и через несколько мгновений из дупла быстро вылезло какое-то существо. Чарли тут же выстрелил в предполагаемого медведя из ружья, но почти сразу осознал свою ошибку. Потому что это был не медведь, а человеческий мальчик.

На вид ему было лет 12-14 и он был не индейцем, а белым, насколько это можно было разглядеть. Голова была покрыта большой копной черных нечесаных волос, а все тело мальчика было грязным и без одежды. Выглядел он по мнению Чарли как “дикий нецивилизованный человек”.

Чарли был шокирован и встревожен. Он убил ребенка? Что, черт возьми, этот мальчик делал внутри ствола дерева посреди леса? Неужели он сбежал из дома и поселился в лесу?

Это было лишь началом.

“Раненый и истекающий кровью, бедняга растянулся на земле, но когда я подошел ближе, чтобы осмотреть степень его ранения, он издал дикий вопль, или, скорее, зов, как будто он взывал к кому-то о помощи. Из-за горы издалека донесся раскатистый голос. Голос звучал все ближе и ближе, и время от времени мальчик отвечал ему, как бы указывая владельцу голоса, куда идти.

Менее чем через полчаса из глубины леса появилось самое странное и дикое существо, которое только можно было увидеть. Я поднял винтовку, но не для того, чтобы стрелять, а на случай, если мне придется защищаться.

Волосатое существо, ибо это было то, чем оно было, шло ко мне без малейшего страха.

Это была женщина. Ее лицо было почти черным, как у негра, а длинные прямые волосы ниспадали до талии. Ростом она была около шести футов (180 см), но ее грудь и плечи были намного выше среднего по ширине”.

Чарли рассказал Бернсу, что за свою полную приключений жизнь охотника он сталкивался со многими дикими животными и не раз даже душил медведя голыми руками, но никогда прежде он не видел ничего столь дикого на вид, как эта женщина.

Ее вид вызвал бегающие мурашки по его спине. Он был уверен, что если эта дикая женщина прикоснется к нему, она раздавит каждую кость в его теле. Но объектом ее внимания был не охотник, а мальчик, которого ранил Чарли.

“Она бросила быстрый взгляд на мальчика и ее лицо приняло демоническое выражение, когда она увидела, что он истекает кровью. Она свирепо повернулась ко мне и на языке Дугласов (местное индейское сообщество) сказала: “Ты застрелил моего друга”.

Я объяснил на том же языке — потому что я сам частично Дуглас — что я принял мальчика за медведя и что я сожалею. Она не ответила, но начала двигаться, словно танцуя, вокруг мальчика, громко скандируя громким голосом в течение минуты или двух, и, как будто в ответ ей, из дальнего леса донеслось такое же “пение тролля”.

В руке она держала что-то похожее на змею, около шести футов в длину, но, поразмыслив над этим вопросом, я пришел к выводу, что это были кишки какого-то животного. Но что бы это ни было, она постоянно ударяла им по земле. Затем она подняла мальчика одной волосатой рукой с такой легкостью, как будто он был восковой куклой.

В ее черных глазах и мрачном взгляде был вызов, когда она повернулась ко мне лицом и заговорила со мной во второй раз, и ужасные слова, которые она произнесла, заставили меня содрогнуться.

Они все еще звучат в моих старых ушах, как эхо грозы. Она указала на меня змееподобной штукой и сказала: “Сиваш, ты больше никогда не убьешь ни одного медведя!”

Чарли был так напуган ее словами, выражением лица и диким мстительным блеском в ее темных, огненных глазах, что его винтовка выпала из рук. Его храбрая собака, которая никогда не уклонялась от преследования любого медведя или пумы в дикой природе, лежала, скуля, у его ног, как будто пес понимал, что она говорит.

Чарли признался Бернсу, что с того рокового дня он не стрелял ни в медведя, ни в кого-либо еще. А последние 8 лет он и вовсе был парализован и не мог ходить, и он считал, что дикая женщина, которая угрожала ему, имела к этому какое-то отношение.

Чарли был совершенно уверен, что раненый мальчик не принадлежал к тому же виду, что дикая женщина, потому что он определенно был белой расы и дикарка называла его другом, а не сыном или соплеменником.

“Должно быть, они украли его или где-то подобрали”, – добавил он.

Далее он признался Бернсу:

“Я лично считаю, что, поскольку она говорила на языке Дугласов, эти существа должны быть связаны с индейцами”.

Это довольно невероятная история, и она заставляет задуматься, до какой степени это может быть правдой. Сасквотчи, воспитывающие человеческого ребенка, которого они могли похитить или просто найти заблудившимся в лесу, на самом деле дело не столь невероятное, как может показаться, ведь в реальности потерянных детей неоднократно подбирали волки, собаки или обезьяны.

Сам персонаж Маугли из знаменитого произведения Редьярда Киплинга “Книга джунглей” был вдохновлен такой историей. Считается, что прототипом Маугли был индиец Дина Саничар, известный в конце 19 века как “мальчик-волк”.