Антониу Гутерриш объявил о роспуске Миссии ООН по установлению фактов трагедии в Еленовке и рассказал о прекращении огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о роспуске Миссии ООН по установлению фактов трагического инцидента в следственном изоляторе в Еленовке, случившегося 29 июля. Также пресс-секретарь ООН ответил на вопрос по поводу предложения о прекращения огня на период Рождества.

– Генеральный секретарь принял решение распустить свою Миссию по установлению фактов в связи с инцидентом 29 июля 2022 года в Еленовке в Украине по причине отсутствия условий, необходимых для развертывания миссии на месте, – сообщил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По сообщениям, 29 июля в колонии в Еленовке погибли 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения. Власти России утверждали, что по колонии нанесла ракетный удар Украина. Власти Украины настаивали на том, что российская сторона организовала взрыв, поскольку хотела скрыть «следы пыток и казней пленных».

О создании миссии по установлению фактов в связи с инцидентом в Еленовке Генеральный секретарь ООН объявил еще третьего августа, в соответствии с запросами правительств Украины и Российской Федерации. Миссия должна была установить факты инцидента и доложить об этом Генеральному секретарю по завершении своей работы. Украине и Российской Федерации была передана информация о техническом задании миссии, а также о составе команды.

Однако члены миссии не смогли выехать на место трагедии. ООН не смогла получить от России необходимые гарантии безопасного и беспрепятственного доступа к месту инцидента.

Отвечая на вопрос журналиста, Дюжаррик подчеркнул, что речь идет о «сложной, деликатной и опасной миссии» в зоне активных боевых действий. Он добавил, что ООН требовала четких гарантий безопасности с обеих сторон, но не получила их.

– И, конечно же, Генеральный секретарь готов очень быстро воссоздать миссию, если будут даны такие гарантии, – подчеркнул пресс-секретарь.

Глава ООН неоднократно отмечал и сегодня вновь напомнил, что все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права.

Напомним, что руководителем миссии был назначен генерал Карлос дос Сантос Круз из Бразилии. В ее состав вошли Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир из Исландии и Иссуф Якуб из Нигера. Сегодня глава ООН поблагодарил членов Миссии за «их готовность взять на себя эту задачу».

Гуманитарная помощь

На брифинге Дюжаррик сообщил, что сегодня две межведомственные автоколонны при содействии Управления ООН по координации гуманитарных вопросов доставили помощь в два населенных пункта на юге Херсонской области. Груз был предоставлен Международной организацией по миграции, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организацией здравоохранения. В нем — медикаменты, строительные материалы, одеяла, спальные мешки, гигиенические наборы и лампы.

Помощь предназначается для пяти тысяч жителей поселков Новорайск и Мыловое, которые сильно пострадали от боевых действий. Правительство Украины восстановило там свой контроль в конце прошлого года.

Сегодня же пресс-секретарь ООН, сославшись на сообщения, рассказал, что есть новые «жертвы среди гражданского населения по обе стороны линии фронта в восточной части Донецкой области», где продолжающиеся обстрелы приводят к повреждению домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Предложение о прекращении огня

Отвечая на вопрос журналиста относительно мнения Генерального секретаря ООН насчет того, что «президент Путин предложил 36-часовое прекращение огня, а Украина отклонила его», пресс-секретарь ООН сообщил, что как раз обсуждал этот вопрос по телефону с Гутерришем, который находится сейчас в отпуске в Португалии, и поэтому опоздал на брифинг.

– Вы знаете, что Рождество – священный период как для россиян, так и для украинцев. Генеральный секретарь всегда приветствует возможность прекращения всех боевых действий во время этого священного периода, но при этом считает, что это не заменит справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом, – сказал пресс-секретарь ООН.