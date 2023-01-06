«Превращаемся в адскую дыру третьего мира» — цены на электричество в США вышли из-под контроля, а власти не хотят это исправлять

Цены на электричество во многих частях США совершенно вышли из-под контроля, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, происходит так потому, что администрация Байдена, несмотря на имеющиеся у Америки крупнейшие в мире запасы нефти, продвигает возобновляемые источники энергии и не заинтересована в решении сложившейся ситуации. Более того, Белый дом стремится усугубить эту проблему, говорится в материале.

Мы уже несколько раз рассказывали вам об энергетическом кризисе, который в экономическом плане отодвигает Европу на несколько шагов назад. Она становится беднее. И это в большинстве своём результат конфликта на Украине, но не только.

То же самое происходит и здесь. Если вы не заметили, если в последнее время вы не проверяли цены на электричество в нашей стране, скажу, что во многих местах эти цены совершенно вышли из-под контроля. И это не просто ваши ощущения. Это реальность. Вот цифры.

С ноября 2021 года по ноябрь 2022 года цены на электричество, например, в городе Бостон выросли более чем на 46 процентов, на Гавайях — более чем на 36 процентов, в Майами — на 35 процентов. И это за год. За один год. В Балтиморе — на 24 процента.

И учтите, что речь идёт о средних ценах. Однако они варьируются в зависимости от погоды. Во время неблагоприятных погодных условий цены в некоторых частях страны растут более чем на 6000 процентов.

Например, по данным Bloomberg, цены на электроэнергию в Хьюстоне, штат Техас, — в одном из крупнейших городов страны, который находится в совершенно энергетически независимом штате, — выросли прямо перед Рождеством в 65 раз из-за зимнего шторма.

Почему так происходит? Всё очень просто. Возобновляемые источники энергии и люди, которые тратят миллиарды на пожертвования демократам. И вы вряд ли подумаете, что администрация Байдена заинтересована в исправлении этой ситуации. Нет, они в этом не заинтересованы. Они хотят её усугубить, поскольку этого хотят их спонсоры. Вот заявление Камалы Харрис.

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: По мере того как будут проходить дни, вы это увидите. Новую сеть зарядных станций для электромобилей, которая будет простираться от одного побережья до другого, или новые ветровые турбины, или новейшие солнечные панели, которые сократят расходы на энергоресурсы и защитят нашу планету. Или наши водные нагреватели в ваших домах, которые снизят как ваши расходы на электроэнергию, так и загрязнение. В заключение скажу: президент Джо Байден и я делаем это лучшее и более яркое будущее реальным.

Что вам не следует делать? Так это позволять группе невежд приходить к власти на очень подозрительных выборах и превращать страну, в которой вы выросли, в адскую дыру третьего мира. Но именно к этому мы сейчас движемся. И это не преувеличение. Взгляните на цифры.

Если вас тревожат цены на электричество в Соединённых Штатах Америки, у которых крупнейшие в мире добываемые запасы нефти, то всё это происходит неслучайно, а с определённой целью.

Дата выхода в эфир 04 января 2023 года.