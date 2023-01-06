Глава МВД Германии списала новогодние беспорядки на молодых мигрантов

Политики Германии ведут оживлённые дискуссии о предпосылках произошедших в новогоднюю ночь бесчинств и способах им противостоять, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По словам главы МВД Нэнси Фэзер, в крупных городах присутствует проблема с некоторыми молодыми мигрантами, которая требует незамедлительного решения — твёрдой рукой, но без разжигания расизма. Она признала существование ряда недочётов в том, что касается интеграции таких молодых людей в немецкое общество.



AP

После беспорядков и нападений на спасателей и полицейских в канун Нового года политики в Германии обсуждают предпосылки нападений и способы им противодействовать, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Теперь федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер признала наличие проблем с интеграцией некоторых мигрантов.

«В крупных городах Германии у нас есть большая проблема с некоторыми молодыми людьми с миграционным прошлым, которые презирают наше государство, совершают акты насилия и практически не охвачены программами образования и интеграции», — сказала Фезер в интервью газетам медиагруппы Funke. Она добавила, что конституционное государство должно извлечь из этого определённые выводы и предпринять соответствующие меры: «Мы должны чётко показать границы для насильственных сопротивлений интеграции в наших городах: твёрдой рукой и ясным языком — но без разжигания расистского недовольства».

Фезер вновь призвала к быстрому и суровому наказанию виновных в преступлениях новогодней ночи. «Полиция должна быть очень последовательной в работе в очагах насилия, — сказала она. — Молодые люди, совершающие насилие, должны столкнуться с быстрыми и ясными уголовными последствиями. Наказание должно последовать безотлагательно. Это создаёт уважение к нашему верховенству закона».

Государство не должно позволять молодым правонарушителям терроризировать свои районы, подчеркнула Фезер. «От них страдает весь район, включая, в частности, многих людей с миграционной историей — которые тоже не приемлют насилия и беспорядков, — сказала она. — Мы обязаны их защищать».

В канун Нового года полицейским и спасателям в нескольких городах Германии мешали работать и обстреливали их петардами и ракетницами, напоминает Der Spiegel. Особенно жестокие беспорядки произошли в Берлине.

С тех пор в правительстве разгораются оживлённые дебаты о возможном запрете петард или даже сигнальных ракетниц. Также ведутся споры о том, как поступать с преступниками, участвовавшими в актах насилия. Мэр Берлина Франциска Гиффи, например, предлагает противостоять недовольным молодым людям с помощью более активной работы с молодёжью в целом, пишет немецкий журнал.