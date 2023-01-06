 

Это государство надо обжаловать

06.01.2023, 9:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Судебные битвы «Новой газеты» за право читателей на информацию.

А полиция на нас, похоже, обиделась. Потому что мы не вняли их просьбе: совершить акт доброй воли и самоубиться.

Дело было так. После того как в полиции получили письмо из РКН — с требованием возбудить административное производство по статье о «дискредитации», которую анонимные эксперты цензоров обнаружили на к тому времени уже заблокированном сайте novaya.no, — нам радостно выписали штраф (обжалуем — решение не вступило в законную силу). Но в силу того, что в процессе расследования этого правонарушения приняло участие целых четыре генерала, на этом решили не останавливаться — несолидно.

В результате мы получили письмо от начальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД РФ по Москве генерала Диокина А.В.: «Предлагаю приостановить распространение журнала «Новая рассказ-газета». <…>»

Мы хотели в ответ предложить МВД тоже совершить акт доброй воли — и по собственной инициативе, например, прекратить все дела по «фейкам» и «дискредитации». Но не стали. Потому что тут другая воля нужна, не их. И вежливо разъяснили, что не стоит присваивать чужие компетенции.

Генералы думали долго, может, привлекли дополнительные силы — в итоге решили выписать еще один штраф за «дискредитацию»: по итогам всей нашей деятельности за последние месяцы и по совокупности заслуг.

Будем обжаловать.

«Обжаловать» — именно этот глагол стал словом года в редакции «Новой», а вовсе даже не существительное «вобла».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Перед вами — батальное полотно. Таблица наших судебных боев за право на то, чтобы наши читатели могли получать информацию. За право на нашу профессию. За свободу слова и выражение мнений. За, если хотите, право жить по совести.

Таблица, конечно, далеко не полная: мы не стали включать в нее все штрафы и блокировки конкретных текстов (их с февраля блокировали списками, пока не решили просто сделать недоступными для читателей наши сайты целиком). Из таблицы видно, какие усилия прикладывает государство, чтобы от нас избавиться.

  • Блокировки текстов.

  • Блокировки сайтов.

  • Предупреждения.

  • Штрафы.

  • Отзыв регистраций СМИ.

  • Включение наших журналистов в реестр иноагентов.

    • Атаке подверглись:

  • «Новая газета», которая приостановила свой выпуск из-за невозможности исполнять свой профессиональный и гражданский долг в условиях военной цензуры;

  • сайт novayagazeta.ru;

  • сайт novaya.no;

  • сайт novaya.media;

  • журнал «Новая рассказ-газета».

  • И, как выяснилось в начале декабря, даже еще не рожденное издание — «Новая еженедельная газета», право на выпуск которой у нас пока еще есть.

    • И все эти нападки — абсолютно все! — не основывались на хоть сколько-нибудь законных требованиях.

    Многие спрашивают: а зачем судиться, если все и так понятно?

    По многим причинам.

    Мы не терпилы и со своей веревкой не ходим.

    Мы работаем исключительно в правовом поле и не будем уподобляться, например, РКН, который вычеркнул «Новую рассказ-газету» из реестра СМИ еще до решения суда (обжалуем).

    Не можешь что-то изменить — фиксируй. Желательно документально. Со всеми запротоколированными абсурдом и фактами нарушений прав и свобод. С фамилиями тех, кто это сделал.

    22 декабря Верховный суд рассмотрел в апелляционной инстанции решение о ликвидации в качестве СМИ сайта novayagazeta.ru.

    22 декабря 2022 года. Верховный суд. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

    Итог вы уже знаете. Но сомнений в том, что суд оставит решение первой инстанции в силе, не было. Не мог суд не согласиться со следующим обоснованием:

    ЦИТАТА

    «<…> суд принимает во внимание текущие вызовы безопасности и суверенитету Российской Федерации <…>, влияние средства массовой информации. Которое может угрожать информационной безопасности государства <…>, посредством информации, искажающей объективные факты, а также заведомо направленной на формирование у жителей ошибочного восприятия текущей ситуации в обществе и государстве. Такой подход согласуется с целями, изложенными в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации <…>.

    Исходя из допущенных нарушений, в целях защиты основ конституционного строя <…> Верховный суд Российской Федерации приходит к выводу о наличии правовых оснований для прекращения деятельности данного средства массовой информации».

    Не мог не согласиться, потому что это — правда. Мы рассказываем читателям эту правду. Ту самую правду, которая действительно несет опасность информационной безопасности основанного на произволе неправового государства, Верховный суд которого принимает решение, не исходя из Конституции и Кодексов, а руководствуясь некоей непонятно кем написанной доктриной.

    Фиксируем. И продолжаем работу.

    Сергей Соколов, замглавного редактора

  • Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета». Дело №05–015/2022. Публикация: «Боль, гнев, стыд. Эта война — авантюра». Норма закона: ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Процессуальное состояние: выяснить, почему не зарегистрирована апелляция. Судебные заседания/решение суда: постановление Симоновского районного суда от 14.09.2022г.Текущее состояние: жалоба направлена по почте 30.09.2022г.; получена судом 04.10.2022г., но не зарегистрирована до сих пор! Штраф: 300 000 р.

  • Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета». Дело №2308/2022. Публикация: «Новая газета» — против войны. Норма закона: ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Процессуальное состояние: ожидаем назначение апелляции. Судебные заседания/решение суда: постановление Симоновского районного суда от 06.07.2022г. Текущее состояние: жалоба подана 10.08.2022г. Штраф: 300 000 р.

  • Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», Дело №05–3092/2022. Публикация: «Херсон». Норма закона: ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Процессуальное состояние: выяснить, почему не зарегистрирована апелляция. Судебные заседания/решение суда: постановление Симоновского районного суда от 10.08.2022г. Текущее состояние: жалоба направлена по почте 16.09.2022г.; получена судом 20.09.2022г., но не зарегистрирована до сих пор! Штраф: 350 000р.

  • Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета». Дело №05–2854/2022. Публикация: Дискредитация. Норма закона: ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Процессуальное состояние: ожидаем постановления суда. Судебные заседания/решение суда: постановление Таганского районного суда от 13.09.2022г. Текущее состояние: получение постановления — после 01.12.2022г. Штраф: 400 000р.

  • Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Дело №02а‑0754/2022. Публикация: «Путин ведет войну с Украиной. День третий. Онлайн»; «Харьков и села возле Чернигова попали под обстрел градами и фугасными бомбами. Десятки погибли и ранены»; «Пятый окаянный день. Война в Украине продолжается. Главное»; «Путин наступает на Украину. День шестой. Онлайн». Норма закона: требование Генеральной прокуратуры РФ №27–31–2020/Ид2145–22 от 24.02.2022г. Процессуальное состояние: ожидаем назначения апелляции. Судебные заседания/решение суда: решение Тверского районного суда от 15.06.2022г. Текущее состояние: апелляционная жалоба подана 22.07.2022г.

  • Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Дело №02а‑0687/2022. Публикация: «Боль, гнев, стыд. Эта война — авантюра»; «Новая газета» — против войны». Норма закона: требование Генеральной прокуратуры РФ №27–31–2022/Треб207–22 от 24.02.2022г. Процессуальное состояние: ожидаем назначения апелляции. Судебные заседания/решение суда: решение Тверского районного суда от 05.08.2022г. Текущее состояние: апелляционная жалоба направлена по почте 22.09.2022г.

  • Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Дело №02а‑0794/2022. Публикация: «Херсон». Норма закона: требование Генеральной прокуратуры РФ №27–31–2022/Ид4075–22 от 29.03.2022г. Процессуальное состояние: ожидаем назначения апелляции. Судебные заседания/решение суда: решение Тверского районного суда от 26.09.2022г. Текущее состояние: апелляционная жалоба подана в канцелярию суда 24.10.2022г.

  • Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Дело №02а‑0886/2022. Публикация: «Николаев» + 2 статьи. Норма закона: требование Генеральной прокуратуры РФ №27–31–2020/Ид3922–22 от 26.03.2022г. Процессуальное состояние: решение получено 28.10.2022г. Судебные заседания/решение суда: решение Тверского районного суда от 24.10.2022г. Текущее состояние: апелляция подана 23.11.2022г. (через канцелярию суда).

  • Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Публикация: блокировка сайта www.novaya.no.ru. Норма закона: требование Генеральной прокуратуры РФ №27–31–2022/ Ид10387–22 от 22.07.2022г. Процессуальное состояние: иск зарегистрирован в суде 26.10.2022г. Текущее состояние: заседание назначено на 07.12.2022г. Блокировка сайта в связи с неоднократным размещением дискредитации —ст. 15.3.2 ФЗ «Об информации».

  • Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Публикация: блокировка сайта www.novayagazeta.ru. Норма закона: ???. Процессуальное состояние: готовится подача иска. Блокировка сайта как зеркала novaya.no — ст. 15.3.2 ФЗ «Об информации».

  • Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Публикация: блокировка сайта novaya.media. Норма закона: ???. Процессуальное состояние: готовится подача иска. Блокировка сайта как зеркала novaya.no — ст. 15.3.2 ФЗ «Об информации».

  • Привлекаемое лицо: АО «Издательский дом «Новая газета». Публикация: сайт «Новая газета». Норма закона: прекращение деятельности СМИ (2 предупреждения). Процессуальное состояние: апелляция 22.12.2022г. Судебные заседания/решение суда: решение Верховного суда РФ от 15.09.2022г. Текущее состояние: решение получено 30.09.2022г.; апелляция подана 14.10.2022г.

  • Привлекаемое лицо: АО «Издательский дом «Новая газета». Публикация: газета «Новая газета». Норма закона: признание регистрации недействительной. Процессуальное состояние: ожидаем назначения апелляции. Судебные заседания/решение суда: решение Басманного районного суда от 05.09.2022г. Текущее состояние: решение получено 28.09.2022г.; подана краткая апелляция (через ГАС Правосудие) 28.09.2022г. (зарегистрирована судом 04.10.2022г.); апелляция подана 11.10.2022г.

  • Привлекаемое лицо: АО «Издательский дом «Новая газета». Публикация: журнал «Новая рассказ-газета». Норма закона: признание регистрации недействительной. Процессуальное состояние: ожидаем назначения апелляции. Судебные заседания/решение суда: решение Басманного районного суда от 06.09.2022г. Текущее состояние: решение получено 28.09.2022г.; подана краткая апелляция (через ГАС «Правосудие») 28.09.2022г. (зарегистрирована судом 04.10.2022г.); апелляция подана 11.10.2022г.

  • Привлекаемое лицо: АО «Издательский дом «Новая газета». Дело №Ма‑279/2022. Публикация: «Чеченское дело: продолжение следует». Норма закона: предупреждение РКН. Процессуальное состояние: МГС 09.09.2022г. удовлетворил частную жалобу. Судебные заседания/решение суда: Таганский районный суд. Текущее состояние: ожидаем принятия искового заявления к рассмотрению (после рассмотрения частной жалобы в МГС).

  • Привлекаемое лицо: АО «Издательский дом «Новая газета». Дело №Ма‑280/2022. Публикация: «Болезненные санкции». Норма закона: предупреждение РКН. Процессуальное состояние: МГС 23.09.2022г. удовлетворил частную жалобу. Судебные заседания/решение суда: Таганский районный суд. Текущее состояние: ожидаем принятия искового заявления к рассмотрению (после рассмотрения частной жалобы в МГС).

    • Источник: Новая газета


    Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    08.09.21 / Винтажный гардероб нравится Ракам, фактурные ткани и каблуки – Львам: как знаки зодиака формируют свой стиль

    21.10.21 / Ошибки, которых следует избегать при ношении трендовых джинсов, если у вас полные бедра

    22.04.21 / В любимом цвете: Пэрис Хилтон сходила на свидание с женихом Картером Реумом в Лос-Анджелесе

    11.10.20 / Куда исчезла девочка-рентген, которая видела всех насквозь?

    02.08.22 / Новые льготы для энергетиков, работающих в Ямало-Ненецком автономном округе

    27.12.22 / “Хочу прямо сейчас”: вставшая кверху задом красотка из “Уральских пельменей” жаждет пощипываний и горячего

    15.03.22 / Как после переезда в новый дом семьи столкнулись с атакой потусторонних сил

    09.11.21 / Икона «Всех скорбящих Радость»: как правильно перед ней молиться и что можно просить

    25.04.22 / Очереди к маршрутным такси в Петербурге стали длиннее после начала транспортной реформы

    25.11.21 / Мнение: Отуда растут ноги CitizenGo

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта →

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:

    ЮMoney - 410011013132383
    WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Яндекс.Метрика