Это государство надо обжаловать

Судебные битвы «Новой газеты» за право читателей на информацию.

А полиция на нас, похоже, обиделась. Потому что мы не вняли их просьбе: совершить акт доброй воли и самоубиться.

Дело было так. После того как в полиции получили письмо из РКН — с требованием возбудить административное производство по статье о «дискредитации», которую анонимные эксперты цензоров обнаружили на к тому времени уже заблокированном сайте novaya.no, — нам радостно выписали штраф (обжалуем — решение не вступило в законную силу). Но в силу того, что в процессе расследования этого правонарушения приняло участие целых четыре генерала, на этом решили не останавливаться — несолидно.

В результате мы получили письмо от начальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД РФ по Москве генерала Диокина А.В.: «Предлагаю приостановить распространение журнала «Новая рассказ-газета». <…>»

Мы хотели в ответ предложить МВД тоже совершить акт доброй воли — и по собственной инициативе, например, прекратить все дела по «фейкам» и «дискредитации». Но не стали. Потому что тут другая воля нужна, не их. И вежливо разъяснили, что не стоит присваивать чужие компетенции.

Генералы думали долго, может, привлекли дополнительные силы — в итоге решили выписать еще один штраф за «дискредитацию»: по итогам всей нашей деятельности за последние месяцы и по совокупности заслуг.

Будем обжаловать.

«Обжаловать» — именно этот глагол стал словом года в редакции «Новой», а вовсе даже не существительное «вобла».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Перед вами — батальное полотно. Таблица наших судебных боев за право на то, чтобы наши читатели могли получать информацию. За право на нашу профессию. За свободу слова и выражение мнений. За, если хотите, право жить по совести.

Таблица, конечно, далеко не полная: мы не стали включать в нее все штрафы и блокировки конкретных текстов (их с февраля блокировали списками, пока не решили просто сделать недоступными для читателей наши сайты целиком). Из таблицы видно, какие усилия прикладывает государство, чтобы от нас избавиться.

Блокировки текстов.

Блокировки сайтов.

Предупреждения.

Штрафы.

Отзыв регистраций СМИ.

Включение наших журналистов в реестр иноагентов.

Атаке подверглись:

«Новая газета», которая приостановила свой выпуск из-за невозможности исполнять свой профессиональный и гражданский долг в условиях военной цензуры;

сайт novayagazeta.ru;

сайт novaya.no;

сайт novaya.media;

журнал «Новая рассказ-газета».

И, как выяснилось в начале декабря, даже еще не рожденное издание — «Новая еженедельная газета», право на выпуск которой у нас пока еще есть.

И все эти нападки — абсолютно все! — не основывались на хоть сколько-нибудь законных требованиях.

Многие спрашивают: а зачем судиться, если все и так понятно?

По многим причинам.

Мы не терпилы и со своей веревкой не ходим.

Мы работаем исключительно в правовом поле и не будем уподобляться, например, РКН, который вычеркнул «Новую рассказ-газету» из реестра СМИ еще до решения суда (обжалуем).

Не можешь что-то изменить — фиксируй. Желательно документально. Со всеми запротоколированными абсурдом и фактами нарушений прав и свобод. С фамилиями тех, кто это сделал.

22 декабря Верховный суд рассмотрел в апелляционной инстанции решение о ликвидации в качестве СМИ сайта novayagazeta.ru.

22 декабря 2022 года. Верховный суд. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Итог вы уже знаете. Но сомнений в том, что суд оставит решение первой инстанции в силе, не было. Не мог суд не согласиться со следующим обоснованием:

ЦИТАТА

«<…> суд принимает во внимание текущие вызовы безопасности и суверенитету Российской Федерации <…>, влияние средства массовой информации. Которое может угрожать информационной безопасности государства <…>, посредством информации, искажающей объективные факты, а также заведомо направленной на формирование у жителей ошибочного восприятия текущей ситуации в обществе и государстве. Такой подход согласуется с целями, изложенными в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации <…>.

Исходя из допущенных нарушений, в целях защиты основ конституционного строя <…> Верховный суд Российской Федерации приходит к выводу о наличии правовых оснований для прекращения деятельности данного средства массовой информации».

Не мог не согласиться, потому что это — правда. Мы рассказываем читателям эту правду. Ту самую правду, которая действительно несет опасность информационной безопасности основанного на произволе неправового государства, Верховный суд которого принимает решение, не исходя из Конституции и Кодексов, а руководствуясь некоей непонятно кем написанной доктриной.

Фиксируем. И продолжаем работу.

Сергей Соколов, замглавного редактора

Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета». Дело №05–015/2022. Публикация: «Боль, гнев, стыд. Эта война — авантюра». Норма закона: ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Процессуальное состояние: выяснить, почему не зарегистрирована апелляция. Судебные заседания/решение суда: постановление Симоновского районного суда от 14.09.2022г.Текущее состояние: жалоба направлена по почте 30.09.2022г.; получена судом 04.10.2022г., но не зарегистрирована до сих пор! Штраф: 300 000 р.

Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета». Дело №2308/2022. Публикация: «Новая газета» — против войны. Норма закона: ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Процессуальное состояние: ожидаем назначение апелляции. Судебные заседания/решение суда: постановление Симоновского районного суда от 06.07.2022г. Текущее состояние: жалоба подана 10.08.2022г. Штраф: 300 000 р.

Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», Дело №05–3092/2022. Публикация: «Херсон». Норма закона: ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Процессуальное состояние: выяснить, почему не зарегистрирована апелляция. Судебные заседания/решение суда: постановление Симоновского районного суда от 10.08.2022г. Текущее состояние: жалоба направлена по почте 16.09.2022г.; получена судом 20.09.2022г., но не зарегистрирована до сих пор! Штраф: 350 000р.

Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета». Дело №05–2854/2022. Публикация: Дискредитация. Норма закона: ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Процессуальное состояние: ожидаем постановления суда. Судебные заседания/решение суда: постановление Таганского районного суда от 13.09.2022г. Текущее состояние: получение постановления — после 01.12.2022г. Штраф: 400 000р.

Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Дело №02а‑0754/2022. Публикация: «Путин ведет войну с Украиной. День третий. Онлайн»; «Харьков и села возле Чернигова попали под обстрел градами и фугасными бомбами. Десятки погибли и ранены»; «Пятый окаянный день. Война в Украине продолжается. Главное»; «Путин наступает на Украину. День шестой. Онлайн». Норма закона: требование Генеральной прокуратуры РФ №27–31–2020/Ид2145–22 от 24.02.2022г. Процессуальное состояние: ожидаем назначения апелляции. Судебные заседания/решение суда: решение Тверского районного суда от 15.06.2022г. Текущее состояние: апелляционная жалоба подана 22.07.2022г.

Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Дело №02а‑0687/2022. Публикация: «Боль, гнев, стыд. Эта война — авантюра»; «Новая газета» — против войны». Норма закона: требование Генеральной прокуратуры РФ №27–31–2022/Треб207–22 от 24.02.2022г. Процессуальное состояние: ожидаем назначения апелляции. Судебные заседания/решение суда: решение Тверского районного суда от 05.08.2022г. Текущее состояние: апелляционная жалоба направлена по почте 22.09.2022г.

Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Дело №02а‑0794/2022. Публикация: «Херсон». Норма закона: требование Генеральной прокуратуры РФ №27–31–2022/Ид4075–22 от 29.03.2022г. Процессуальное состояние: ожидаем назначения апелляции. Судебные заседания/решение суда: решение Тверского районного суда от 26.09.2022г. Текущее состояние: апелляционная жалоба подана в канцелярию суда 24.10.2022г.

Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Дело №02а‑0886/2022. Публикация: «Николаев» + 2 статьи. Норма закона: требование Генеральной прокуратуры РФ №27–31–2020/Ид3922–22 от 26.03.2022г. Процессуальное состояние: решение получено 28.10.2022г. Судебные заседания/решение суда: решение Тверского районного суда от 24.10.2022г. Текущее состояние: апелляция подана 23.11.2022г. (через канцелярию суда).

Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Публикация: блокировка сайта www.novaya.no.ru. Норма закона: требование Генеральной прокуратуры РФ №27–31–2022/ Ид10387–22 от 22.07.2022г. Процессуальное состояние: иск зарегистрирован в суде 26.10.2022г. Текущее состояние: заседание назначено на 07.12.2022г. Блокировка сайта в связи с неоднократным размещением дискредитации —ст. 15.3.2 ФЗ «Об информации».

Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Публикация: блокировка сайта www.novayagazeta.ru. Норма закона: ???. Процессуальное состояние: готовится подача иска. Блокировка сайта как зеркала novaya.no — ст. 15.3.2 ФЗ «Об информации».

Привлекаемое лицо: АНО «РИД «Новая газета», АО «ИД «Новая газета». Публикация: блокировка сайта novaya.media. Норма закона: ???. Процессуальное состояние: готовится подача иска. Блокировка сайта как зеркала novaya.no — ст. 15.3.2 ФЗ «Об информации».

Привлекаемое лицо: АО «Издательский дом «Новая газета». Публикация: сайт «Новая газета». Норма закона: прекращение деятельности СМИ (2 предупреждения). Процессуальное состояние: апелляция 22.12.2022г. Судебные заседания/решение суда: решение Верховного суда РФ от 15.09.2022г. Текущее состояние: решение получено 30.09.2022г.; апелляция подана 14.10.2022г.

Привлекаемое лицо: АО «Издательский дом «Новая газета». Публикация: газета «Новая газета». Норма закона: признание регистрации недействительной. Процессуальное состояние: ожидаем назначения апелляции. Судебные заседания/решение суда: решение Басманного районного суда от 05.09.2022г. Текущее состояние: решение получено 28.09.2022г.; подана краткая апелляция (через ГАС Правосудие) 28.09.2022г. (зарегистрирована судом 04.10.2022г.); апелляция подана 11.10.2022г.

Привлекаемое лицо: АО «Издательский дом «Новая газета». Публикация: журнал «Новая рассказ-газета». Норма закона: признание регистрации недействительной. Процессуальное состояние: ожидаем назначения апелляции. Судебные заседания/решение суда: решение Басманного районного суда от 06.09.2022г. Текущее состояние: решение получено 28.09.2022г.; подана краткая апелляция (через ГАС «Правосудие») 28.09.2022г. (зарегистрирована судом 04.10.2022г.); апелляция подана 11.10.2022г.

Привлекаемое лицо: АО «Издательский дом «Новая газета». Дело №Ма‑279/2022. Публикация: «Чеченское дело: продолжение следует». Норма закона: предупреждение РКН. Процессуальное состояние: МГС 09.09.2022г. удовлетворил частную жалобу. Судебные заседания/решение суда: Таганский районный суд. Текущее состояние: ожидаем принятия искового заявления к рассмотрению (после рассмотрения частной жалобы в МГС).

Привлекаемое лицо: АО «Издательский дом «Новая газета». Дело №Ма‑280/2022. Публикация: «Болезненные санкции». Норма закона: предупреждение РКН. Процессуальное состояние: МГС 23.09.2022г. удовлетворил частную жалобу. Судебные заседания/решение суда: Таганский районный суд. Текущее состояние: ожидаем принятия искового заявления к рассмотрению (после рассмотрения частной жалобы в МГС).

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