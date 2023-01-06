 

Генпрокуратура: В России в прошлом году удалось сбить рост киберпреступности

06.01.2023, 8:55, Новости дня
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Продолжавшийся в РФ в течение последних лет рост киберпреступлений удалось остановить в прошлом году, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что уже в 2021 году отмечалось значительное замедление темпов прироста количества преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, передает ТАСС.

В прошлом году намечена тенденция к снижению числа таких преступлений. За 11 месяцев 2022 года количество таких деяний сократилось на 4,9% по отношению к данным за аналогичный период предыдущего года – с 494,1 тыс. до 470,1 тыс.

Ранее президент Владимир Путин на коллегии МВД сообщил о необходимости предупреждать новые риски, связанные с развитием кибертехнологий, а также действовать на опережение, чтобы преступники не паразитировали на технологическом прогрессе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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