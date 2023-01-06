 

Граждане России оказались в снежном плену на дороге в Казахстане

06.01.2023, 8:55, Новости дня
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Спасатели в Казахстане эвакуировали из снежного заноса на трассе в Восточно-Казахстанской области 12 граждан России, сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС ВКО).

Люди застряли из-за плохих погодных условий на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница Российской Федерации, передает РИА «Новости».

В числе эвакуированных было двое детей, всех людей разместили в гостинице города Шемонаиха.

Спасатели уточняют, что из-за непогоды в Восточно-Казахстанской области закрыты 15 автодорог. На 6 января действует штормовое предупреждение, прогнозируется сильная метель и гололед.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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