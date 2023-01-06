Лукашенко подписал закон о возможности изымать иностранную собственность в Белоруссии при недружественных действиях

Иностранную собственность смогут изымать в Белоруссии в случае совершения иностранными государствами или гражданами недружественных действий в отношении республики, соответствующий закон подписал президент Белоруссии Александром Лукашенко.

В документе говорится, что основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Белоруссии, ее юрлиц или физических лиц недружественных действий, передает РИА «Новости».

Соответствующее решение принимается Советом Министров республики. В пояснительной записке говорится, что изъятие собственности предусмотрено исключительно в качестве ответной меры.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули Россию после начала спецоперации. Кроме того, замороженные средства иностранных инвесторов из недружественных стран предлагается направить на восстановление Крымского моста и инфраструктуры в зоне СВО.

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