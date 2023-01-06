 

Имеет ли смысл покупка квартиры как инвестиция?

06.01.2023, 7:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выгоднее всего покупать квартиру с целью последующей сдачи её в посуточную аренду, а не долгосрочную – прибыль в таком случае может быть в полтора-два разы больше.

К примеру, рассмотрим Москву, в которой средняя арендная ставка на сдачу однушки на длительный срок сейчас составляет около 44 тыс. рублей, а в краткосрочную аренду – 4 500 рублей за сутки.

В среднем при посуточной аренде заполняемость составляет в Москве 20-22 дня в месяц, таким образом, арендодатель может получать около 90 тысяч рублей ежемесячно.

Если рассматривать регионы, там примерно такие же пропорции, но срок окупаемости может быть заметно меньше, чем в столице. Если в Москве он составляет в среднем 12-15 лет, то в регионах – 7-10 лет.

Поэтому основное, что стоит учитывать при покупке жилья в качестве инвестиции – это соотношение затрат на неё , включая расходы на ремонт и мебель, и размер ожидаемой прибыли. И в целом лучше приобретать квартиры в тех городах, где турпоток стабилен весь год и рынок аренды не перегрет, например, это Калининград, Кисловодск, Дербент.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12.22 / Мнение: Решение на уничтожение

08.06.22 / В Германии впервые посадили чиновника за взятку в рублях

08.09.22 / Сенсация! Депп и Джоли зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге

17.02.22 / В плену у шкафа

19.11.21 / Мнение: Откуда есть пошел ковид

21.11.22 / Machine Gun Kelly – в шипах, Тейлор Свифт – с наградами, а Криса Брауна освистали: как прошла American Music Awards

09.02.21 / Ида Галич прокомментировала слухи о ссоре с экс-супругом на дне рождения сына

30.04.22 / Открытие Театра на Бронной: Собчак, Богомолов, Бондарчук, Хабенский, Миронов, Шелягова и другие

09.03.22 / Мнение: ЧВК Байдена на Украине! Только в этот раз Рембо – не вернется домой…

19.02.22 / «Это не игра в демократию»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика