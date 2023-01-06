Климатический кризис вызвал в Северной Америке бум трансмиссионных заболеваний

Повышение температур и погодные аномалии — не единственные последствия мирового изменение климата. В результате его негативного влияния стремительно расширяется ареал обитания и растёт количество насекомых, которые переносят различные смертельно опасные заболевания, включая малярию, лихорадку денге и вирус Зика, пишет WION.

В то время как изменение климата сказывается на температуре и погодных условиях во всём мире, возрастает риск трансмиссивных заболеваний, таких как лихорадка денге, малярия и вирус Зика. В последние годы количество и ареал обитания комаров в Северной Америке стремительно увеличились. Мы расскажем, что это означает для глобального здравоохранения и что можно сделать, чтобы ограничить ущерб.

В период с 2004-го по 2006 год число заболеваний, вызываемых комарами или другими насекомыми, резко возросло. Скорость всплеска почти утроилась за этот период и с тех пор продолжает расти. По данным Центра контроля заболеваний, практически все трансмиссивные болезни связаны с климатом. И есть три ключевых фактора, показывающие, как повышение температуры влияет на переносчиков.

Во-первых, более высокие температуры делают больше мест пригодными для переносчиков. Проливные дожди увеличивают количество выбрасываемой на берег воды, что создаёт дополнительные зоны размножения для многих из них. Засуха точно так же способствует увеличению их географического распространения, поскольку приводит к образованию бассейнов стоячей воды.

В 2021 году в Аризоне зафиксировали крупнейшую вспышку вируса лихорадки Западного Нила в округе Марикопа. В этом районе выпало в три раза больше осадков, чем обычно, что потенциально способствовало буму комариной популяции и таким образом привело к быстрому распространению вируса. Было зарегистрировано более 1400 случаев заражения, что стало крупнейшей подобной эпидемией за всю историю штата.

Во-вторых, изменение климата также приводит к увеличению продолжительности передаваемых болезней. А это означает, что пострадавшим требуется больше времени, чем обычно, для выздоровления, в результате чего сезон заражений становится длиннее. И наконец, изменения температуры также меняют поведение переносчиков. Потепление влияет на укусы комаров, снижая эффективность барьеров, включая надкроватные противомоскитные сетки.

Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в научном журнале «Игнорируемые тропические болезни», к 2050 году комары, переносящие болезни, поразят более чем на 500 миллионов человек больше, чем сегодня. Распространение приведёт к обострению некоторых из наиболее серьёзных инфекций, включая вирусы Зика, Чикунгунья, Западного Нила и лихорадку денге.

Более раннее реагирование на воздействие изменения климата, использование чистой и возобновляемой энергии вместо ископаемого топлива поможет нам достичь лучшего будущего, а также способствует спасению жизней от других кризисов окружающей среды. Кроме того, усиленное санитарное просвещение, разработка вакцин и профилактические меры также помогут в борьбе с распространением.

Дата публикации 04 января 2023 года.