Мир обеспокоен новой вспышкой эпидемии ковида в Китае

Италия стала первой европейской страной, которая вновь ввела обязательные тесты на ковид ля всех пассажиров, прибывающих из Китая, пишет France info. Как поясняет телеканал, власти страны обеспокоены новой вспышкой эпидемии в Поднебесной, реальных масштабов которой никто в мире не представляет. По мнению ВОЗ, данные, публикуемые Пекином, не отражают настоящей ситуации с госпитализациями и смертями от болезни в стране.

Аэропорт Милана этим утром. Италия стала первой европейской страной, которая вновь ввела обязательные тесты на ковид для всех пассажиров, прибывающих из Китая. Итальянские власти считают эту меру необходимой. На прошлой неделе анализы почти половины пассажиров двух рейсов из Пекина и Шанхая оказались положительными.

Однако понять, что на самом деле происходит в Китае, трудно. Сегодня Всемирная организация здравоохранения обвинила китайские власти в отказе предоставить точные цифры по новой вспышке эпидемии.

МАЙКЛ РАЙАН, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения: Мы знаем, что трудности с учётом госпитализаций, связанных с ковидом, есть у все стран. Но нам кажется, что цифры, публикуемые Китаем, не дают реального представления о воздействии болезни как на уровень госпитализаций или поступлений в реанимацию, так и на уровень смертности.

Китайские власти не ответили на это обвинение. При этом международные эксперты опасаются разрастания эпидемии. Через две недели 500 миллионов человек собираются в поездки по стране, чтобы отпраздновать с семьёй Китайский Новый год. Это может стать причиной новой волны заражений.

Дата выхода в эфир 04 января 2023 года.