Опубликована видеозапись удара РСЗО «Град» вооруженных сил России по украинским позициям

Расчет РСЗО «Град» Вооруженных сил РФ уничтожил огневые позиции украинских боевиков на запорожском направлении, сообщил командир расчета.

«В данный момент ждем команды – «Наведение на цель…». По донесениям разведки, огневые позиции противника поражены», – приводит РИА «Новости» слова военного.

Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram кадры полетов экипажей самолетов Су-34 ВКС РФ в ходе специальной военной операции. Указывается, что самолеты круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса.

Накануне российское Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы расчетов ударных беспилотников подразделений специального назначения ЦВО в ходе спецоперации на Украине.

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