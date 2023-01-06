 

Опубликована видеозапись удара РСЗО «Град» вооруженных сил России по украинским позициям

06.01.2023, 7:30, Новости дня
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Расчет РСЗО «Град» Вооруженных сил РФ уничтожил огневые позиции украинских боевиков на запорожском направлении, сообщил командир расчета.

«В данный момент ждем команды – «Наведение на цель…». По донесениям разведки, огневые позиции противника поражены», – приводит РИА «Новости» слова военного.

Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram кадры полетов экипажей самолетов Су-34 ВКС РФ в ходе специальной военной операции. Указывается, что самолеты круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса.

Накануне российское Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы расчетов ударных беспилотников подразделений специального назначения ЦВО в ходе спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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