 

Milenio сообщила о двух подбитых боевиками наркокартеля вертолетах и самолете вооруженных сил Мексики

06.01.2023, 7:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ходе операции по задержанию Овидио Гусмана Лопеса, сына наркобарона Хоакина Гусмана (Коротышки), в штате Синалоа боевиками наркокартеля были подбиты два вертолета и турбовинтовой самолет вооруженных сил Мексики, сообщают СМИ.

Вертолеты обстреляли из крупнокалиберного оружия, установленного на бронированных автомобилях охранников Гусмана Лопеса. Самолет подбили при посадке в аэропорту Кульякана, у него загорелся один из двигателей. О погибших и пострадавших силовиках в результате этих эпизодов не сообщается, передает ТАСС со ссылкой на Milenio и Radio Formula.

Гусман Лопес считается главарем группировки, которая связана с наркокартелем «Синалоа».  Его задержали в Кульякане, что привело к перестрелкам на улицах и блокированию дорог горящими автомобилями. 

В течение четверга боевики местного картеля, по информации властей, угнали и сожгли около 250 автомобилей, были перекрыты по меньшей мере 18 улиц, остановлена работа трех аэропортов, передает РИА «Новости».

Сейчас ситуация в городе стабилизировалась. Пострадали как минимум 27 человек, в основном – мексиканские силовики. СМИ заявляли о гибели пяти военных и одного бойца Нацгвардии. Гусман Лопес доставлен в тюрьму максимально строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико. 

В министерстве обороны Мексики после задержания сообщили, что Овидио Гусман Лопес возглавляет молодежное крыло Тихоокеанского картеля и ведет преступную деятельность в четырех штатах северо-запада страны.

Напомним, в 2019 году боевики наркокартеля отбили сына наркобарона Коротышки у полиции в Мексике. власти тогда объяснили решение отпустить Лопеса тем, что не хотят подвергать опасности жизнь силовиков (несколько из них оказались в заложниках) и восстановить порядок в Кульякане.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02.22 / В компании Apple нехотя раскрыли планы по выпуску новой операционной системы для VR

22.12.21 / Митрополит Иларион рассказал о встрече с папой Римским

27.11.20 / В Польше два украинца тяжело ранены предположительно ножом

25.05.21 / УЕФА презентовал кубок нового евротурнира

07.10.20 / Кремль предупредил, что не боится санкций США и продаст Ирану С-400

19.07.22 / Замглавы МО Украины из Лондона пригрозил «потопить флот России и забрать Крым»

10.07.20 / ВОЗ оценила готовность российской системы здравоохранения ко второй волне COVID-19

09.09.20 / Стали известны вероятные сроки визита Лукашенко в Москву

09.03.21 / Эстония ввела жесткий карантин из-за британского штамма коронавируса

10.04.21 / Эрдоган поддержал перспективу членства Украины в НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика