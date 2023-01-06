Milenio сообщила о двух подбитых боевиками наркокартеля вертолетах и самолете вооруженных сил Мексики

В ходе операции по задержанию Овидио Гусмана Лопеса, сына наркобарона Хоакина Гусмана (Коротышки), в штате Синалоа боевиками наркокартеля были подбиты два вертолета и турбовинтовой самолет вооруженных сил Мексики, сообщают СМИ.

Вертолеты обстреляли из крупнокалиберного оружия, установленного на бронированных автомобилях охранников Гусмана Лопеса. Самолет подбили при посадке в аэропорту Кульякана, у него загорелся один из двигателей. О погибших и пострадавших силовиках в результате этих эпизодов не сообщается, передает ТАСС со ссылкой на Milenio и Radio Formula.

Гусман Лопес считается главарем группировки, которая связана с наркокартелем «Синалоа». Его задержали в Кульякане, что привело к перестрелкам на улицах и блокированию дорог горящими автомобилями.

В течение четверга боевики местного картеля, по информации властей, угнали и сожгли около 250 автомобилей, были перекрыты по меньшей мере 18 улиц, остановлена работа трех аэропортов, передает РИА «Новости».

Сейчас ситуация в городе стабилизировалась. Пострадали как минимум 27 человек, в основном – мексиканские силовики. СМИ заявляли о гибели пяти военных и одного бойца Нацгвардии. Гусман Лопес доставлен в тюрьму максимально строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико.

В министерстве обороны Мексики после задержания сообщили, что Овидио Гусман Лопес возглавляет молодежное крыло Тихоокеанского картеля и ведет преступную деятельность в четырех штатах северо-запада страны.

Напомним, в 2019 году боевики наркокартеля отбили сына наркобарона Коротышки у полиции в Мексике. власти тогда объяснили решение отпустить Лопеса тем, что не хотят подвергать опасности жизнь силовиков (несколько из них оказались в заложниках) и восстановить порядок в Кульякане.

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