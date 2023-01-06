 

Британский принц Гарри в своих мемуарах заявил об убийстве 25 «комбатантов» в Афганистане

06.01.2023, 7:30, Новости дня
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В своих мемуарах «Spare» («Запасной») британский принц Гарри сообщил, что убил 25 человек – «вражеских комбатантов», когда служил в Афганистане.

В книге принц Гарри, который отслужил в Афганистане два срока, пишет, что всегда мог точно назвать число убитых им «вражеских комбатантов». Он заявил, что «его число – 25». Принц Гарри заявил, что не испытывает стыд из-за этого, как и «удовлетворения», передает РИА «Новости».

Напомним, он также сообщил в мемуарах, что употреблял кокаин в 17 лет. Кроме того, он обвинил брата в скандале с нацистской формой. Выход книги запланирован на 10 января.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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