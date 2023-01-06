Рецепт новогоднего десерта от Юлии Высоцкой: рождественское печенье с глазурью

Каждый из нас хочет уделить время своим близким, но, увы, не всегда на это хватает времени. К счастью, новогодние каникулы продолжаются, поэтому предлагаем вам воспользоваться особым рецептом от Юлии Высоцкой и порадовать своих любимых.

Только представьте: все ваши домашние проснутся от запаха корицы и прибегут на кухню, чтобы начать свой день с приятного совместного чаепития!

Итак, приступим!

ИНГРЕДИЕНТЫ

Яйца куриные — 2 шт.;

Сахар мусковадо — 80 г.;

Сливочное масло — 100 г.;

Корица — 1 щепотка;

Гвоздика — 1 щепотка;

Мед — 3 ч. л.;

Перец черный свежемолотый — 1 щепотка;

Соль — 1 щепотка;

Мука — 250 г.;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Посыпка кондитерская — по вкусу;

Яичные белки — 1 шт.;

Сахарная пудра — 4 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В высоком стакане для миксера Юлия Высоцкая соединяет 2 яйца и коричневый сахар, а затем буквально одну минуту взбивает смесь миксером. В получившуюся массу она добавляет сливочное масло, которому дала размягчиться вне холодильника, а затем корицу, гвоздику и мед. Отмечает кулинар, любимый многими то, что, при желании, можно также добавить молотый имбирь, а обычный мед заменить на любой другой, например на гречишный или каштановый.

Затем в стакан отправляется щепотка черного перца, он придаст печенью некую пикантность и будто бы цитрусовую нотку. Следом Юлия добавляет сольи несколько секунд смешивает се миксером.

Муку Юлия Высоцкая соединяет с разрыхлителем в большой миске, а затем переливает туда взбитую смесь. Теперь нужно вымесить тесто лопаточкой: оно должно получиться достаточно эластичное. Теперь скатываем из теста шар и убираем в холодильник на 15-20 минут.

Лайфхак от Юлии Высоцкой: если нет времени готовить печенье сразу же, то можно раскатать тесто в пласт и убрать в морозилку. Там оно может пролежать даже целую неделю!

Охлажденное тесто мы вместе с Юлией раскатываем скалкой между двух листов бумаги для выпечки, добиваясь толщины слоя в 0,5 см. Убрав верхний слой бумаги, Юлия вырезает каждую печенинку специальной формочкой.

Противень с готовым печеньем отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 12 минут.

ГЛАЗУРЬ ДЛЯ УКРАШЕНИЯПока печенье выпекается, Юлия Высоцкая предлагает приготовить глазурь: взбиваем 1 яичный белок с сахарной пудрой. Как понять, что она готова: получившаяся масса гладкая и не выпадет из стакана, если его перевернуть.

Взбитую глазурь можно переложить в мешок и, отрезав кончик уголка, нарисовать на готовом печенье красивые узоры, а можно просто нанести глазурь чайной ложкой. Именно так и поступила Юлия Высоцкая.

Рождественское печенье с глазурью по рецепту Юлии Высоцкой готово. Приятного аппетита!