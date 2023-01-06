France info – «времена изобилия прошли» — засуха всё больше вредит хлопковым полям в Техасе

Из-за засухи производители хлопка в Техасе в этом году потеряли большую часть урожая, пишет France info. По мнению сельхозпроизводителей, в будущем из-за глобального отепления эта проблема только усилится, что может повлечь за собой повышение цен на одежду. Времена дешёвых вещей и изобилия кончились, констатируют работники отрасли.

Этот штат знаменит своими бескрайними полями. Техас, превышающий по размерам Францию, по своей чрезмерности похож на всю Америку. Штат — мировой лидер по производству хлопка, однако это не спасает его от глобального потепления. Барри Эванс в бессилии озирает взглядом свою иссушенную землю.

БАРРИ ЭВАНС, производитель хлопка, Кресс, штат Техас: Я потерял от 75% до 80% урожая из-за нехватки воды. Это поле должно быть полностью белым, а сейчас, видите, даже не все бутоны раскрылись. Весь этот стебель должен быть покрыт цветами хлопка. И даже там, где они есть, они меньше, чем должны быть в норме.

Поля Барри Эванса получают влагу из грунтовых вод, уровень которых иссякает и не пополняется. И когда, дождей мало, как в этом году, у него нет средств для спасения всего урожая хлопка. Он поддерживает сельхозпроизводство, заменяя посадки хлопка на сорго — злаковое растение, которому требуется гораздо меньше воды, однако полностью отдаёт себе отчёт в том, ситуация изменилась.

БАРРИ ЭВАНС: Конечно, нас беспокоит изменение климата. Нам нужно работать, нужно адаптироваться. Мы осознаём, что в будущем будет всё жарче и суще. Периоды дождей сократятся, нам придётся сохранять каждую каплю воды.

На фабрике по соседству работы, похоже, заморожены. Владелец планирует нанять для очищения хлопка в три раза меньше работников, чем в прошлом сезоне. По его прогнозам, на другом конце цепочки поставок потребители будут также вынуждены менять привычки.

ТОДД СТРЭНЛИ, директор фабрики Quarterway Cotton Growers: Я думаю, вскоре мы увидим, что цены на одежду вырастут, так же, как выросли цены на продукты из-за засухи и экстремальных погодных условий. Думаю, что времена дешёвой одежды и изобилия прошли.

Неужели распродажи и прочие акции, позволяющие купить вещи по разумным ценам, скоро исчезнут? В Техасском технологическом университете в Луббоке сотрудники кафедры агрономии уже много лет помогают сельхозпроизводителям выращивать генно-модифицированный хлопок — более устойчивый к засухе и потребляющий меньше воды. Но этого недостаточно. По мнению профессора Хадсона, в этой сфере потребительское поведение также изменится.

ДАРРЕН ХАДСОН, сотрудник Центра сельскохозяйственной конкурентоспособности Техасского технологического университета: Синтетические волокна дешевле, и будущее за ними. Мы всё чаще видим ткани, в которых синтетические материалы смешаны с хлопком. Мы также видим появление новых натуральных волокон, таких как бамбук или конопля. Всё это просто закон рынка. Покупатели, которые могут заплатить соответствующую цену, всегда смогут найти хлопковые вещи.

От Техаса до Калифорнии через Аризону многие сельхозпроизводители надеются, что в будущем технологии позволят им более экономно использовать воду или лучше планировать уход за своими культурами, но все они знают, что в долгосрочной перспективе битва за воду, без сомнения, станет одним из важнейших вопросов в мире завтрашнего дня.

Дата выхода в эфир: 4 января 2023 года.