Министр обороны Польши – мы уже превращаемся в самую мощную армию в Европе

Польша формирует свою 300-тысячную армию и достигает всё лучших показателей. Более того, доставка почти всей заказанной ранее военной техники произойдёт именно в этом году, говорит польский министр обороны Мариуш Блащак. В интервью TVP Info он также предлагает и далее поддерживать военным путём Украину, чтобы, несмотря на всё гостеприимство поляков, всё-таки избежать очередной волны мигрантов.



AP

«Мы будем самой сильной армией в Европейском союзе, более того, мы уже можем прочитать в зарубежной прессе, что строим самую сильную армию в Европе. Мы подвержены критике со стороны оппозиции. Я полагаю, что те, кто критикует нас, выставляют себя на посмешище и наносят вред Польше», — заявил телеканалу TVP Info глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Польская армия ещё никогда не была такой сильной, как сегодня. Она будет ещё сильнее, потому что все заказы, которые мы сделали ранее, будут реализованы в этом году», — добавил он. Блащак рассказал, что первые установки Patriot и турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar уже поступили в Польшу в 2022 году. В этом году на территории страны окажутся танки Abrams, HIMARS, корейские аналоги HIMARS Chunmoo, самолёты FA-50, вертолёты AW101 польского производства PZL Świdnik, модульные системы стрелкового оружия Groty и ещё одна партия корейских танков K2 и аСАУ K9, перечислил он.

В беседе Блащак объяснил, что Польша стоит на пути создания 300-тысячной армии. По его словам, под конец 2022 года под ружьём было 164 тыс. поляков, в то время как в 2015-м — всего-навсего 95 тыс. «Может, они думали, что немцы нас защитят?» — упрекнул тогдашние власти министр.

Он объяснил, что правительство преследует цель не только укрепления польской армии, но и поддержки Украины — критическая инфраструктура которой находится под обстрелом — во имя избежания очередной волны мигрантов. «Поляки очень гостеприимны, ведь они приняли миллионы беженцев, но если можно предотвратить следующую волну миграции, то это нужно сделать, поддержав Украину, предоставив ей зенитные и противоракетные установки; и это именно то, что делают США», — резюмировал он.