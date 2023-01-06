Подоляк прокомментировал слова Коэна о намерении Израиля «меньше говорить» об Украине

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о том, что новое израильское правительство намерено «меньше говорить» об Украине. Как сообщил Подоляк, главное, чтобы Израиль занял «правильную сторону».

Кроме того, Подоляк выразил уверенность, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может стать «эффективным посредником», так как «точно понимает» суть современных вооруженных конфликтов и посредничества в них. Однако, по словам советника, такие переговоры возможны только при условии «вывода российских войск», передает РИА «Новости» со ссылкой на i24news.

Напомним, Израиль собрался провести ревизию внешней политики, новый глава МИД еврейского государства Эли Коэн сказал, что Израиль также намерен «меньше говорить» о ситуации на Украине.

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