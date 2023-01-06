Катера береговой охраны Турции и Греции обменялись предупредительными выстрелами в Эгейском море

Береговая охрана Турции не позволила катеру береговой охраны Греции преследовать турецкие рыболовецкие суда в Эгейском море, сообщило командование береговой охраны МВД Турции.

У мыса Текагач рыболовецкие суда «подверглись преследованию» со стороны греческой береговой охраны, сообщила турецкая сторона. Катер береговой охраны Турции «выдворил» греческих коллег, после чего рыболовецкие суда продолжили промысел. Указывается, что греческий катер «открыл огонь в воздух, турецкий катер береговой охраны ответил тем же».

Береговая охрана Греции заявила, что предприняла попытку «идентификации трех турецких рыболовецких судов, которые вели промысел в греческих территориальных водах», когда турецкий катер принялся угрожать тараном, в связи с чем были произведены предупредительные выстрелы в безопасном направлении, передает ТАСС со ссылкой на «Катимерини».

В декабре глава минобороны Турции Хулуси Акар призвал НАТО остановить «провокационные действия» Греции в отношении Анкары. Турция предотвратила перехват греческими ВВС силами двух своих самолетов в воздухе над Эгейским морем.

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