Британский принц Гарри в своих мемуарах признался в употреблении кокаина

В своих мемуарах «Spare» («Запасной») британский принц Гарри рассказал, что употреблял кокаин в 17 лет.

Принц Гарри пишет, что принимать наркотики «было не очень весело», он не становился от этого «особенно счастливым». Выход мемуаров ожидается во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

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