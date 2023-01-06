 

Британский принц Гарри в своих мемуарах признался в употреблении кокаина

06.01.2023, 6:05, Новости дня
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В своих мемуарах «Spare» («Запасной») британский принц Гарри рассказал, что употреблял кокаин в 17 лет.

Принц Гарри пишет, что принимать наркотики «было не очень весело», он не становился от этого «особенно счастливым». Выход мемуаров ожидается во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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