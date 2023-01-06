Британский принц Гарри в своих мемуарах признался в употреблении кокаина
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В своих мемуарах «Spare» («Запасной») британский принц Гарри рассказал, что употреблял кокаин в 17 лет.
Принц Гарри пишет, что принимать наркотики «было не очень весело», он не становился от этого «особенно счастливым». Выход мемуаров ожидается во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
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