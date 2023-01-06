Мнение: Лучшая рецензия на “Кровь Износа”!

Сегодня (!) написал один из читателей в виде коммента в ЖЖ (он прочитал залпом, за день, впрочем, повестушка-то маленькая, поэтому ее и издать нельзя, “неформат-с”)

“Спасибо Алексею за этот день! Это должно быть опубликовано, это ” На злобу дня”. Скромное спасибо в т ч на сбер.

Ощущения сразу, первые, невыдержанные временем (возможно без глубокого осмысления, но всё же)

Перекликается с действительностью, обножает разные типы обывателей накануне конца. Много пасхалок, скорее всего замечены не всё.

Единицы очень способных людей, с математической точностью могут рассчитать проблему и предсказать её до минут, и единицы, предпринимающих конкретные шаги (Гордеев, его сокурсник).

Распространители и получатели информации, сотрудники газеты и их читатели, такие же, как и мы, обыватели, из группы “понимающих, что грядёт конец, и он уже близко”, которые каждый день читают про усиление волны этого пиздеца. Но чтением и писаниной всё и ограничивается. Или отъездом (Папашин).

Профессор-шпион, который решает проблему ради спасения уникума. Так принято в их культуре. Это гуманно и негуманно одновременно. Гордеев не ошибся с адресатом, способным понять суть проблемы и оказать локальное индивидуальное спасение, но не нашёл адресата, способного помочь в решении проблемы для всего общества.

Народ. Общество. Серая пьяненько-веселящаяся масса, опутанная симулякрами. Они в серости и разрухе выживают, как умеют. Они неплохие, просто привыкли, что нужно либо воспринимать действительность навеселе, либо с недоверием. Ну чтоб разница была между плохо и очень плохо хотя бы в праздники.

Катя из этой же среды, но открывается душой, когда уверывает в реальную угрозу. Она спаситель без сил, открылась со стороны жертвенности, свойственной не всем обывателям. Но эмпатии мало для спасения.

Панин самый странный герой. У него и душа-то не сильно болит за конец света, он не теряет аппетит и выдержку. И потери не слишком тревожили его. Мог выжить, сбежать с секретаршей- не воспользовался. Последнее его действие и цель- выполнить задание. Случайно. Бесполезно для конкретной ситуации, со слабой надеждой, что дойдёт до кого-то далее и может быть…. если дойдёт….,и если поймут, …и если предпримут что-то, кроме надписи на его двери…. миллион если.

Чего не хватило? Обречённость. Нет шанса на спасение. Варианта, как может быть иначе. Прямо как и сейчас. Кажется, что варианта нет. Несовместимость сил, несовместимость масс на чашах этих весов. Только эколог водоёма знает как спасти водоём, рыбки водоёма не могут спасти себя сами и сомики не помогут, когда яду так много.

Лучшая фраза: “Нельзя вечно жить против законов физики”

Ps Давит разница масс. Без шансов. Мы никогда не будем прежними. Что-то вышло из строя окончательно .

Ps2 Если владельцу газеты уделить больше времени, то он бы мог стать потенциальным шансом на спасение. Но сейчас, несмотря на то, что он делает из последних сил, его мотивация в рейтинге” (ЖЖ_юзер lagale, сегодня)

Уточню только, что повесть “на злобу дня” вообще-то написана в середине “десятых”, а задумана еще раньше.