«Почти ничего не изменилось» — французский экспат рассказал RTL о жизни в России под санкциями

Француз по имени Александр, уже 20 лет живущий в России, рассказал RTL, что не заметил существенных изменений в своей повседневной жизни после начала украинского конфликта и введения Европой и США санкций против Москвы. По его словам, в стране по-прежнему можно найти любые товары, хотя на смену европейским маркам и пришли азиатские. Санкции не возымели эффекта, потому что страна слишком большая, уверен экспат.



AP

Француз по имени Александр, уже 20 лет живущий в РФ и работающий в отделе кадров, рассказал RTL о своей повседневной жизни в РФ после начала украинского конфликта и введения европейских и американских санкций против Москвы. По его словам, «практически ничего не изменилось», если не считать неудобств, связанных с отменой рейсов в Европу и роста цен на автозапчасти.

Если в первые недели конфликта «цены сильно выросли», то позднее «всё встало на свои места», рассказывает француз. «В целом, замена (ушедшим брендам) была найдена очень быстро», — отмечает он.

Что касается продуктов питания, «85% населения РФ потребляет местные продукты, поэтому ни в чем не испытывает недостатка», подчёркивает Александр. «У нас есть белорусская фуа-гра, привезённая из Франции. Косметические товары поставляются из Дубая, Кореи… одни марки заменяют другие. Но в целом мы находим практически все», — констатирует экспат.

С экономической точки зрения, «санкции на сегодняшний день не возымели эффекта, потому что страна слишком большая», считает француз. По его словам, азиатские марки в основном остались на рынке, а турецкие и арабские компании стремительно набирают силу в России. У РФ также есть много периферийных рынков сбыта, которые сейчас занимают место европейских. «Это смягчает политику западных санкций», — поясняет собеседник издания.

Кризиса на рынке труда в РФ также удалось избежать, полагает Александр. Крупные работодатели, такие как Макдональдс или Ikea, прекратили свою деятельность, но продолжают выплачивать заработную плату, а компании, которые после шести-семи месяцев замораживания активности уйти с рынка, раздали сотрудникам огромные компенсации. Например, Total выплатила работникам зарплату за двенадцать месяцев. При этом компании очень часто уступали местную структуру российскому менеджменту. Последний в таком случае берет под своё руководство локальное подразделение и меняет название, сохраняя персонал. «Таким образом, безработица не выросла», — объясняет француз.