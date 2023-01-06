N-TV – немецкого пособия по безработице не хватает на оплату электричества

Новое немецкое пособие по безработице предусматривает расходы на электричество в размере €511 в год, пишет N-TV. Между тем, согласно подсчётам, из-за резкого роста цен средние годовые расходы на электроэнергию в Германии сейчас составляют примерно €641.



AP

Нового немецкого пособия по безработице не хватает для покрытия расходов на электричество, пишет N-TV, ссылаясь на расчёты онлайн-портала Check24. Сообщается, что сейчас пособие по безработице предполагает годовые расходы на энергию на одного человека в размере примерно €511. Однако при расходе электричества в 1500 киловатт в год годовые затраты на него составят €641.

Издание напоминает, что недавно правительство ФРГ повысило социальные пособия по безработице примерно на 12%. Однако председатель общественного объединения VdK Верена Бентеле отмечает, что этого недостаточно. «На фоне резкого роста цен на электричество проблема только усугубилась», — приводит издание слова Бентеле.

Как отмечает N-TV, ответственные за выплату пособий центры занятости признают наличие проблемы. По словам одного из официальных представителей немецкого федерального агентства занятости, рост цен на отопление и электричество является серьёзным вызовом. При этом в агентстве отметили, что могут компенсировать плату за отопление, но с электричеством ситуация обстоит труднее.