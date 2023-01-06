Служба госбезопасности Латвии назвала подозрение в нарушении санкций ЕС причиной задержания Касема

Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем задержан в связи с подозрением в нарушении санкций ЕС, сообщила Служба госбезопасности Латвии. О подозрении в шпионаже не заявлено.

Фамилия Касема в сообщении не указывается – его называют «сотрудником агентства «Россия сегодня», который «организует создание контента». Спецслужба заявила, что во вторник «гражданин Латвии» был задержан, поскольку его заподозрили в предоставлении средств «ресурсу», против которого действуют санкции ЕС. Задержание провели в рамках уголовного дела по части первой статьи 84 УК, «т.е. за возможное нарушение санкций ЕС». Касем находится в статусе подозреваемого, передает РИА «Новости».

Напомним, агентство «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщало, что в деле Касема рассматриваются две статьи: нарушение антироссийских экономических санкций ЕС и статья о шпионаже. Россия потребовала подключить международные организации в связи с действиями Латвии. Касем – житель Латвии, живет и работает в Москве. В декабре он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.

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