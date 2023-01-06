 

И.о. гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра» Рудик не подтвердил богослужение ПЦУ в Успенском соборе

06.01.2023, 4:39, Новости дня
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Так называемая Православная церковь Украины не направляла обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для богослужений, сообщил и.о. гендиректора украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудик.

Рудик сообщил, что не получал никаких предписаний и не знает о планах руководителей ПЦУ встречать Рождество в Успенском соборе, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Как сообщается на сайте канонической Украинской православной церкви, 5 января Рудик заявил, что обращений по поводу Успенского собора и Трапезного храма для богослужений ПЦУ не поступало. В УПЦ указали, что минкультуры Украины также не комментировало заявление ПЦУ о рождественской службе.В связи с этим УПЦ считает заявление ПЦУ попыткой «силового захвата» собора с использованием шантажа и путем «введения в информационное заблуждение общества», передает ТАСС.

Напомним, представителям УПЦ закрыли доступ к двум храмам Верхней лавры. После этого Православная церковь Украины заявила, что глава раскольников Епифаний Думенко

совершит в Успенском соборе 7 января литургию по случаю Рождества.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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