 

Замглавы Одесской областной военной администрации Муратов арестован на Украине

06.01.2023, 4:39, Новости дня
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Приморский районный суд Одессы отправил зампредседателя Одесской областной военной администрации Олега Муратова в СИЗО, сообщили украинские СМИ.

Служба безопасности Украины задержала Муратова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что Муратов предлагал «руководителю одного из структурных подразделений ОВА» помочь с закрытием уголовного дела за 35 тыс. долларов. Правоохранители задокументировали факт передачи аванса в 27 тыс. долларов. Суд оставил Муратова под стражей и назначил залог в 3,2 млн гривен (около 88 тыс. долларов), передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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