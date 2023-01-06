Замглавы Одесской областной военной администрации Муратов арестован на Украине

Приморский районный суд Одессы отправил зампредседателя Одесской областной военной администрации Олега Муратова в СИЗО, сообщили украинские СМИ.

Служба безопасности Украины задержала Муратова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что Муратов предлагал «руководителю одного из структурных подразделений ОВА» помочь с закрытием уголовного дела за 35 тыс. долларов. Правоохранители задокументировали факт передачи аванса в 27 тыс. долларов. Суд оставил Муратова под стражей и назначил залог в 3,2 млн гривен (около 88 тыс. долларов), передает ТАСС.

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