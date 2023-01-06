Тест: угадайте советскую киноленту по зимнему кадру

Черный водяной кролик уже переступил за порог. Наступил 2023 год. Мы уверенно движемся в светлое будущее, не забывая о великом прошлом. Ностальгическую картину молодости для нас создают советские фильмы.

Многие отечественные киноленты были наполнены атмосферными пейзажами зимы. Давайте вместе вспомним эти чудесные образы и попробуем угадать фильм по кадру.