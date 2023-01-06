 

Тест: угадайте советскую киноленту по зимнему кадру

06.01.2023, 3:40, Разное
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Черный водяной кролик уже переступил за порог. Наступил 2023 год. Мы уверенно движемся в светлое будущее, не забывая о великом прошлом. Ностальгическую картину молодости для нас создают советские фильмы.

Многие отечественные киноленты были наполнены атмосферными пейзажами зимы. Давайте вместе вспомним эти чудесные образы и попробуем угадать фильм по кадру.


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