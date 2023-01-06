 

Турчак обещал проконтролировать решение «острого» вопроса обеспеченности участников СВО средствами связи

06.01.2023, 3:15, Новости дня
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Координационная группа по вопросам спецоперации по итогам посещения зоны СВО проконтролирует обеспеченность военных средствами связи, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Турчак рассказал в Telegram, что посетил российских военных «в одном из южных районов обороны». По его словам, «ребята прибыли в начале октября». Проверка установила, что по ряду позиций «видна полная вовлеченность» Минобороны. Указывается, что «фортификация идет по плану, с размещением и питанием все в порядке».

Однако, как подчеркнул Турчак, выявлены «острые, не решенные до сих пор вопросы». В частности, речь идет об «обеспеченности средствами связи и разведки, некоторой техникой». Рабочая группа берет эти вопросы на контроль и собирается «отработать», когда вернется в Москву. Если какие-то из вопросов не будут решены, то «попадут в ежемесячный доклад президенту», сообщил он.

Напомним, рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам СВО создана по распоряжению президента РФ Владимира Путина

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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