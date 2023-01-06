Турчак обещал проконтролировать решение «острого» вопроса обеспеченности участников СВО средствами связи

Координационная группа по вопросам спецоперации по итогам посещения зоны СВО проконтролирует обеспеченность военных средствами связи, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Турчак рассказал в Telegram, что посетил российских военных «в одном из южных районов обороны». По его словам, «ребята прибыли в начале октября». Проверка установила, что по ряду позиций «видна полная вовлеченность» Минобороны. Указывается, что «фортификация идет по плану, с размещением и питанием все в порядке».

Однако, как подчеркнул Турчак, выявлены «острые, не решенные до сих пор вопросы». В частности, речь идет об «обеспеченности средствами связи и разведки, некоторой техникой». Рабочая группа берет эти вопросы на контроль и собирается «отработать», когда вернется в Москву. Если какие-то из вопросов не будут решены, то «попадут в ежемесячный доклад президенту», сообщил он.

Напомним, рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам СВО создана по распоряжению президента РФ Владимира Путина

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