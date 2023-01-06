 

В результате ДТП в Махачкале погиб бывший председатель правительства Дагестана Абдулаев

06.01.2023, 3:15, Новости дня
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Бывшего председателя правительства Дагестана Магомеда Абдулаева сбила машина в Махачкале, он скончался в больнице, информирует пресс-служба МВД региона.

В МВД сообщили, что инцидент произошел около 20.00 в четверг. За рулем автомобиля «ВАЗ-21214» находился 55-летний житель Кизилюрта. Сообщается, что 61-летний Абдулаев переходил дорогу не по пешеходному переходу. После ДТП его доставили в больницу, где он «скончался от полученных тяжких телесных повреждений». Абдулаев был главой правительства Дагестана с 2010 года по 2013 год, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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