В результате ДТП в Махачкале погиб бывший председатель правительства Дагестана Абдулаев

Бывшего председателя правительства Дагестана Магомеда Абдулаева сбила машина в Махачкале, он скончался в больнице, информирует пресс-служба МВД региона.

В МВД сообщили, что инцидент произошел около 20.00 в четверг. За рулем автомобиля «ВАЗ-21214» находился 55-летний житель Кизилюрта. Сообщается, что 61-летний Абдулаев переходил дорогу не по пешеходному переходу. После ДТП его доставили в больницу, где он «скончался от полученных тяжких телесных повреждений». Абдулаев был главой правительства Дагестана с 2010 года по 2013 год, передает РИА «Новости».

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