Конгрессмены США не смогли выбрать спикера Палаты представителей после десяти туров голосования

Впервые с 1859 года Палата представителей Конгресса США провела десятый тур голосования за нового спикера, но так и не смогла его выбрать, сообщают информационные агентства.

В восьмом туре лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти набрал 201 голос из 218 необходимых, в девятом и десятом – по 200 голосов. В десятом туре 17 республиканцев проголосовали за Байрона Дональдса, три – за Кевина Херна.

Республиканец Мэтт Гетц выдвинул экс- президента США Дональда Трампа кандидатом на пост спикера. Согласно правилам, конгрессмены формально могу выдвинуть кандидатами в спикеры Палаты представителей не только американских законодателей, но и иных лиц, передает ТАСС.

Все конгрессмены демократы продолжают голосовать за однопартийца Хакима Джеффриса, который раз за разом набирает 212 голосов. Десятого тура голосования при выборе спикера не было с 1859 года, когда потребовалось 44 тура.

Напомним, Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера. Конгрессмены голосуют со вторника. В четверг прошли седьмой, восьмой, девятый и десятый туры голосования.

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