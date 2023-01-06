 

Избалованный домашний енот превратил хозяина в раба – видео

06.01.2023, 2:15, Разное
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В интернете множество видео о том, почему ни в коем случае нельзя заводить енота. Но некоторых возможные хлопоты не пугают, и они решаются впустить в дом дикого зверя. Именно такие рискованные люди и выкладывают в Сеть кадры с забавными моментами из жизни домашних енотов.

Например, недавно на ютуб-канале ViralHog появилось видео со спящим енотом. Пока зверь дремлет, хозяин решил немного приласкать его, почесав голову. Одного раза избалованному животному оказалось мало. Он, не нарушая собственный сон, хватает лапой руку человека и возвращает к своей голове, давая понять, что массаж необходимо продолжить. Так хозяин в одночасье стал рабом.


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