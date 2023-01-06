Daily Express – РФ отправила в поход корабль, «способный пробить оборону НАТО»

Владимир Путин объявил о выходе на боевое дежурство фрегата «Адмирал Ушаков», пишет Daily Express. По мнению издания, этот корабль, вооружённый гиперзвуковыми ракетами «Циркон», представляет серьёзную угрозу для обороны Североатлантического альянса.



AP

Владимир Путин направил в Атлантический и Индийский океаны фрегат, оснащённый крылатыми ракетами «Циркон». Развёртывание Россией этого вооружения «способно пробить морскую оборону НАТО», пишет Daily Express.

Накануне глава Кремля объявил о выходе на боевую службу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Перед выходом корабля в дальний морской поход президент провёл видеоконференцию с министром обороны Сергеем Шойгу и капитаном судна Игорем Крохмалем, поясняет издание.

«На этот раз корабль оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», не имеющим аналогов, — это гиперзвуковая система морского базирования, — а также другим вооружением последних поколений», — подчеркнул Путин. «Хочу пожелать экипажу корабля успехов в службе на благо Родины», — добавил он.

«Данный корабль, вооружённый «Цирконами», способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше», — отметил в своём выступлении Шойгу. По словам издания, ранее выходило «приводящее в ужас» видео, на котором российское военное судно запускает эти ракеты в воздух во время майских учений 2022 года.

«Циркон» может достигать скорости до 9 Махов, то есть 11 025 км/ч. При таком стремительном движении ракета оказывается невидимой для радиолокационных систем, обращает внимание британская газета.

Директор Института кризисных исследований Марк Алмонд предположил, что с помощью «Цирконов» Москва пытается «отвлечь» США и их союзников от украинского конфликта. В то же время, по мнению аналитика, Кремль не даёт Западу «зайти слишком далеко» в помощи Киеву, заключает Daily Express.