 

Daily Express – РФ отправила в поход корабль, «способный пробить оборону НАТО»

06.01.2023, 2:00, Разное
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Владимир Путин объявил о выходе на боевое дежурство фрегата «Адмирал Ушаков», пишет Daily Express. По мнению издания, этот корабль, вооружённый гиперзвуковыми ракетами «Циркон», представляет серьёзную угрозу для обороны Североатлантического альянса.


AP

Владимир Путин направил в Атлантический и Индийский океаны фрегат, оснащённый крылатыми ракетами «Циркон». Развёртывание Россией этого вооружения «способно пробить морскую оборону НАТО», пишет Daily Express.

Накануне глава Кремля объявил о выходе на боевую службу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Перед выходом корабля в дальний морской поход президент провёл видеоконференцию с министром обороны Сергеем Шойгу и капитаном судна Игорем Крохмалем, поясняет издание.

«На этот раз корабль оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», не имеющим аналогов,  это гиперзвуковая система морского базирования,  а также другим вооружением последних поколений», подчеркнул Путин. «Хочу пожелать экипажу корабля успехов в службе на благо Родины», добавил он.

«Данный корабль, вооружённый «Цирконами», способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше», отметил в своём выступлении Шойгу. По словам издания, ранее выходило «приводящее в ужас» видео, на котором российское военное судно запускает эти ракеты в воздух во время майских учений 2022 года.

«Циркон» может достигать скорости до 9 Махов, то есть 11 025 км/ч. При таком стремительном движении ракета оказывается невидимой для радиолокационных систем, обращает внимание британская газета.

Директор Института кризисных исследований Марк Алмонд предположил, что с помощью «Цирконов» Москва пытается «отвлечь» США и их союзников от украинского конфликта. В то же время, по мнению аналитика, Кремль не даёт Западу «зайти слишком далеко» в помощи Киеву, заключает Daily Express.


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