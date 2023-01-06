N-TV – доверие немцев к правительству и канцлеру резко снизилось

Результаты последнего опроса показали, что на рубеже 2022—2023 годов доверие к институтам власти в Германии резко сократилось, пишет телеканал N-TV. Так, уровень доверия к ведомству канцлера и правительству в Берлине снизился на 24% и на 22% соответственно. Если сравнить один из этих показателей с уровнем доверия к Ангеле Меркель на рубеже 2020-2021 годов, когда в стране бушевал коронавирус, он составлял 75% — что означает для Шольца сокращение поддержки населения в два раза.



AP

Доверие к десяти важным политическим институтам Германии снизилось в течение 2022 года по сравнению с предыдущим годом, в некоторых случаях резко, отмечает немецкий телеканал N-TV. Такой результат показал опрос RTL/N-TV, проведённый в начале года.

Двумя учреждениями, потерявшими наибольшее доверие, оказались ведомство канцлера и федеральное правительство, с резким падением на 24 и 22 процентных пункта соответственно. На протяжении более 15 лет исследователи общественного мнения Forsa анализируют доверие к одним и тем же десяти институтам.

Также более чем на 10% снизились показатели для бундестага, федерального президента и мэрии. На рубеже 2022—2023 годов доверие к правительствам земель, муниципальным советам и городским и муниципальным администрациям упало на 9% в каждом случае. Снижение доверия к Европейскому союзу и политическим партиям несколько меньше — по 7%.

Как и во все предыдущие годы, наибольшее доверие среди политических институтов на рубеже 2022—2023 годов вызывает федеральный президент. 63% немцев очень доверяют ему. За ним с большим отрывом следуют власти земель и муниципалитетов: правительства земель получили доверие 46% опрошенных, мэры — 44%, муниципальные советы, а также городские и муниципальные администрации — по 43%.

В отличие от ситуации с коронавирусным кризисом, институты федерального уровня отстают от земельных институтов власти. Только 37% немцев по-прежнему очень доверяют бундестагу, 34% — федеральному правительству и 33% — канцлеру. Насколько резким стало снижение доверия к ведомству канцлера, можно увидеть, если сравнить нынешние показатели с уровнем доверия к Ангеле Меркель на рубеже 2020—2021 годов на пике волны коронавируса: в то время 75% немцев очень доверяли канцлеру.

31% по-прежнему очень доверяет Европейскому союзу, 17% — политическим партиям. При этом на рубеже 2022—2023 годов доверие к политическим институтам заметно различается в новых и старых федеральных землях. За исключением институтов на местном уровне, доверие восточных немцев к другим политическим учреждениям в целом ниже, чем у западных немцев. Более низкий показатель доверия среди восточных немцев во многом объясняется тем, что число сторонников АдГ на востоке страны значительно выше, чем на территории старых федеральных земель. Сторонники АдГ скорее презирают, чем уважают почти все институты демократической политической системы Германии, подчёркивает N-TV.

Однако явные различия в степени доверия к политическим институтам прослеживаются и между сторонниками отдельных партий. Например, избиратели СДПГ доверяют большинству политических институтов больше, чем сторонники ХДС и ХСС. Эта разница в доверии особенно велика в случае политических институтов федерального уровня (канцлер, федеральное правительство, а также бундестаг). Только в Баварии ситуация иная. Там сторонники ХДС значительно больше доверяют государственной и местной политике, чем сторонники СДПГ или ХДС в других местах.

Как и в предыдущие годы, сторонники «Альтернативы для Германии» не доверяют практически всем политическим институтам. Только 2 или 3 из 100 избирателей АдГ испытывают доверие к канцлеру, федеральному правительству, бундестагу или Евросоюзу, заключает немецкий телеканал N-TV.