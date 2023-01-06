 

Глава пресс-службы Госдепа Прайс отверг заявления о давлении ведомства на руководство Twitter

06.01.2023, 1:50, Новости дня
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Госдепартамент не оказывал давление на руководство Twitter (соцсеть заблокирована в России) для удаления ряда аккаунтов, сообщил глава пресс-службы американского ведомства Нед Прайс.

Прайс прокомментировал сообщения о том, что Центр глобального взаимодействия (входит в Госдеп) требовал от Twitter удалять аккаунты, якобы распространяющие «иностранную дезинформацию», передает ТАСС.

В Госдепе заверили, что ЦГВ «не пытается модерировать контент» в соцсетях. Прайс подчеркнул, что ЦГВ создан для «выявления иностранных дезинформационных материалов», а также «методов подрыва национальных интересов США».

При создании ЦГВ его главными целями были объявлены борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному влиянию со стороны таких стран, как Россия, Китай, КНДР и т.д.

Прайс заявил, что иногда дезинформация «процветает» в соцсетях, у которых есть «собственные правила пользования», при этом не Госдепу «решать, что компания должна или не должна делать». Однако и «не обращать внимание» соцсетей на «дезинформацию» было бы «халатностью», сказал Прайс. По его словам, аккаунты, на которые указывал ЦГВ, якобы были связаны с российскими властями.

Напомним, владелец Twitter Илон Маск раскрыл информацию об участии соцсети в сокрытии скандала с ноутбуком Хантера Байдена – сына президента США Джо Байдена. Также Маск рассказал, что правительство США платило социальной сети миллионы долларов за цензуру.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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