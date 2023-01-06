Байден счел нынешний этап боевых действий в Украине критически важным и призвал помочь Киеву

Боевые действия в Украине находятся в критически важной точке, Россия «не пытается замедлить темпы», сообщил глава американского государства Джо Байден.

На заседании своего кабинета Байден сказал, что США должны делать все возможное для помощи Украине в ее противостоянии с Россией. Он рассказал о «продолжительном обсуждении» ситуации в Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

Байден заявил, что США «помогут Украине защищаться от российских ударов с воздуха». По его словам, ЗРК Patriot уже продемонстрировали свою эффективность на Украине, хотя, как указывали в Киеве, подготовка к передаче систем только началась. Байден же сказал, что «они работают, и россияне начинают осознавать, что они работают хорошо и сильно помогают».

Напомним, в овместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder, а также присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot.

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