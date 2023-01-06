Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

ИСТОРИЯ

Рождественский сочельник – день накануне самого светлого праздника для верующих — время радостного ожидания Рождества Христова. Это самое волшебное время в жизни каждого христианина. В это время родные собираются вместе и готовятся к встрече радостного праздника.

В Сочельник христиане готовят себя к Рождеству духовно и физически. Они гонят прочь дурные мысли, исповедаются, очищают себя. Также люди готовят праздничный стол.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Считается, что на столе в этот православный праздник должно стоять 12 блюд по числу апостолов. Обязательно надо приготовить сочиво – особая каша из круп, орехов и сухофруктов. В этот православный праздник люди старались разглядеть на ночном небе первую звезду. Для этого вся семья выходила на улицу перед ужином.

Люди верили, что именно та звезда, которую они увидят первой, является отблеском Вифлеемской и приближением рождения Иисуса Христа. Также в этот день наряжали елку. Главным украшением лесной красавицы была та самая звезда, которую вешали на верхушку дерева. Также в этот день обязательно надо сходить в храм и помолиться. В этот православный праздник все молитвы особенно сильны. В Рождественский Сочельник после трапезы христиане шли на праздничную службу, чтобы встретить Рождество в церкви.

Несмотря на то, что колядки пришли к нам из язычества, церковь не осуждает эту народную традицию под Рождество. Юноши и девушки раньше ходили по домам и пели песни, славившие Иисуса Христа. Тот, кто открыл дверь, обязательно угощал их.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 6 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

В этот день нельзя есть до заката и до первой звезды, то есть весь день. Этот день последний и самый строгий день Филипповского поста. Нельзя в этот день надевать черное. Запрещается ругаться и конфликтовать с близкими и друзьями. Также нельзя в этот день гадать.