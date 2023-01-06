Polityka – в награду за помощь Украине США продадут Польше почти новые танки Abrams

Украинский конфликт вылился в соседней Польше в ускоренный процесс массовой замены военной техники — постсоветской на американскую, пишет журналист Марек Щверчинский в статье для Polityka. Он рассказывает про новейшую сделку, которая, кроме того что будет быстро реализована, частично финансируется самими США, которые щедро вознаграждают стран-доноров техники для Киева.



AP

Заключённое с правительством США соглашение позволит практически полностью укомплектовать Польше свою бронетанковую бригаду. Это первый в своём роде такой полный заказ, более того, он сопровождается специальной субсидией. Именно он положит начало перевооружению наиболее сильных бронетанковых частей за счёт американской техники, пишет в издании Polityka польский журналист Марек Щверчинский.

Он объясняет, что хотя первые доставленые танки Abrams будут подержанными, они будут уже гораздо более современными, мощными и лучше бронированными, чем переданные Украине машины постсоветской сборки. 116 танков более старой версии M1A1 превратятся в «бронированный кулак» 1-й Варшавской бронетанковой бригады в качестве переходной техники. В конечном итоге подразделения 18-й механизированной дивизии, обороняющей Восточную Польшу, также получат новейшие Abrams на экспорт, в версии M1A2 SEPV3.

Несмотря на технические различия танков Abrams, они станут самой важной вехой изменений в бронетанковых и механизированных войсках с момента приобретения у Германии подержанных танков Leopard. «Тогда они были первым этапом перехода от постсоветской техники к западной, но они не были в состоянии удовлетворить все польские потребности», — подчёркивает автор.

Бронетанковые и механизированные польские силы располагают 13 танковыми батальонами, тем самым выступая самой большой силой в Европе. Каждый батальон состоит из 58 машин, так что даже до объявленного правящей партией «Право и справедливость» расширения армии Польша имеет в своих боевых частях не менее 754 танков. «Как справедливо подчёркивают, это больше, чем Великобритания, Франция и Германия, вместе взятые. А ведь их должно быть больше, потому что Польша намерена построить ещё две дивизии сухопутных войск», — объясняет Щверчинский.

Однако это планы на будущее, потому что закупленные в среду танки Abrams прежде всего восполнят пробел, образовавшийся в результате переброски более 200 танков Т-72 и ПТ-91 из польских частей на Украину. Украинский конфликт поспособствовал резкому ускорению процесса массовой замены техники.

Впрочем, ещё до начала вооружённого конфликта Польша сказала о закупке у США 250 танков Abrams в последней версии. Однако их ещё нужно произвести, а поставки в лучшем случае начнутся лишь с 2024 года. В ситуации, когда польские бронетанковые части были значительно ослаблены решением передать танки Украине, это слишком долго, отмечает журналист.

Однако на горизонте появилась возможность, связанная с изменением структуры и оснащения Корпуса морской пехоты США, в распоряжении которого было 400 танков Abrams. Изменение стратегии и вывод тяжелых частей с Ближнего Востока заставили корпус вернуться к лёгкому составу и вывести танки. «Польша мгновенно бросилась на них. Переговоры по Abrams длились всего-навсего восемь месяцев. Бывшие в употреблении танки будут проверены, исправлены и отремонтированы», — подчёркивает он.

В свою очередь, инспектор Сухопутных войск генерал-майор Мацтчей Яблонский уверен, что они приедут практически с нулевым пробегом и нулевым износом, то есть почти «новые». По словам вице-премьера и главы Министерства национальной обороны Польши Мариуша Блащака, первый батальон, то есть 58 танков, появится на территории страны уже в этом году.

Занятно то, что американцы поучаствовали сами в этом заказе. Они выделили на его поддержку $200 миллионов из фонда помощи союзникам Украины. Таким образом, заявленная Агентством по вооружениям стоимость заказа в размере $1,4 миллиардов на одну седьмую софинансируется правительством США. Администрация Джо Байдена отмечает усилия тех стран, которые передают Украине свою технику. Она поддерживает их несколькими способами — облегчая и ускоряя закупки техники из США, делает заказы на боеприпасы в этих странах и субсидирует закупку оружия из Америки, резюмирует в Polityka Марек Щверчинский.