Зеленский назвал предложение России о прекращении огня попыткой скрыть подготовку к «агрессии против Европы»

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что предложение РФ о временном прекращении огня якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.

Зеленский в видеообращении в Telegram сообщил по-русски, что РФ «не удастся» это сделать. По его версии, Москва пытается «остановить продвижение» вооруженных сил Украины в Донбассе, чтобы «подогнать ближе» войска. При этом он не пояснил, на каком направлении РФ потребовалось «остановить продвижение» ВСУ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что Зеленский «предложил четкую формулу мира из десяти шагов». По словам министра, российское прекращение огня «нельзя и не следует воспринимать всерьез».

Тем временем США заявили, что считают предложение РФ «циничной уловкой» для пополнения сил и перегруппировки. Однако глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь. По его словам, Киев принимает решение по данному вопросу сам, передает ТАСС.

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано сообщил об «отсутствии доверия ко всему, что исходит из Кремля». По его словам, «для того, чтобы одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным, необходимо увидеть конкретные действия России, например, реальное прекращение военных атак, вывод войск и техники со всей территории Украины». Без этого, сообщил Стано, «одностороннее прекращение огня выглядит как попытка РФ выиграть время», передает РИА «Новости».

В четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение о прекращении огня.

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