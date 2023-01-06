 

Спикер СБУ Дехтяренко сообщил о санкциях против 100 международных наблюдателей на референдумах о новых регионах России

06.01.2023, 0:26, Новости дня
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Введены санкции против 100 международных наблюдателей, которые следили за проведением референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Дехтяренко сообщил в Telegram, что СБУ «идентифицировала» свыше 6 тыс. организаторов референдумов и «инициировала» санкции СНБО против 100 «подконтрольных» РФ иностранных наблюдателей. По его словам, «разоблаченные фигуранты» способствовали референдумам. Дехтяренко заявил, что выявление других причастных лиц продолжается, передает РИА «Новости».

Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент РФ Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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