Резников увязал проблемы с дисциплиной в ВСУ с деятельностью «проплаченных россиянами подстрекателей»

Глава минобороны Украины Алексей Резников признал, что в вооруженных силах Украины есть проблемы с дисциплиной «в определенных ситуациях».

По словам министра, некоторые люди этим «пользовались» и «злоупотребляли», были «подстрекатели, их проплачивали россияне». Резников посетовал, что «эти люди избегали ответственности» и «принцип неотвратимости наказания не работал». В связи с этим, как сообщил министр, военные инициировали закон об усилении ответственности военнослужащих за преступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, который поддержал главком ВСУ Валерий Залужный.

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