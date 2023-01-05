Мнение: Ответ на галантный шланг

Как правильно отвечать на галантные шланги?

Чтобы правильно отвечать на какой-то ход партнера, нам нужно понимать, что это за ход.

Ходы бывают вперед-назад или на месте. Бывают еще вправо-влево, по диагонали, но это пока не важно. Пока нам важно, что все ходы делятся на ход-сближение, ход-дистанцирование и ход без движения.

На ход вперед (шаг) вы должны отвечать шагом вперед, если заинтересованы в положительной динамике, то есть хотите развивать отношения, а не сворачивать.

На ход назад вы должны отвечать ходом назад или на месте, но не вперед, если только у вас нет долга шагов, например из-за косяка.

Здесь я должна остановиться и пояснить вот что.

В живой ситуации реагировать надо спонтанно, интуитивно, не занимайтесь никакими расчетами.

Учиться надо в учебном пространстве, например в блоге, как мы это делаем с вами, решая задачи.

Вот здесь вы можете считать ходы и вычислять векторы, чтобы понять все получше и разобраться.

Все, чему вы научитесь, вы сможете взять в свою жизнь, но лишь в полезном остатке, в виде сложившегося навыка.

Сложившийся навык интегрируется на уровне между сознанием и подсознанием.

Сложившийся навык всегда чуть меньше, чем полученный в процессе обучения, но зато более живой и спонтанный, более гибкий.

То есть когда вы научились решать задачи про рыбалку на пять, действовать спонтанно вы будете на четверку.

Плохо делают те, кто решая задачи не включают голову, а в своих ситуациях в жизни пытаются включать и напряжено думать вместо спонтанных действий и чувств. Они тормозят себя и ломают себе так называемый поток.

Но это не значит, что учиться бесполезно или вредно. Это единственная возможность увеличить свой потенциал – учиться. Просто надо разделять обучение и жизнь, не путать два этих разных пространства.

Поэтому я всегда прошу авторов, пишущих в рубрику, не давайте определение своим ходам, описывайте литературно, описываете как чувствуете. Не “кинула шар”, а “восхитилась”, “похвалила”, “сделала комплимент”, не “достал щипцы”, а “просил”, “добивался” и так далее. Когда вы пытаетесь одновременно анализировать и чувствовать, не получается ни того, ни другого. Считать и оценивать свои и чужие ходы мы можем, когда разбираем ситуацию в процессе обучения.

Продолжу про ходы.

Интуитивно люди с хорошими границами, то есть неэгоцентричные, деликатные, воспитанные люди, и так знают, что на шаг назад человека не надо делать шаг к нему, это означало бы наступление, то есть навязчивость. Но границы мало у кого хороши, поэтому мы учимся видеть границы вот так, идя от правил и аксиом.

То, что я перечислила выше про ходы, – аксиомы.

Для аксиом нет исключений, но есть условия, которые меняют поле действия аксиомы.

Например, аксиома “на шаг назад нельзя отвечать шагом вперед” не работает при долге. Долг – это когда кроме шага назад у человека были шаги к вам вперед, на которые вы не ответили и задолжали.

Например партнер звонил вам несколько раз, вы не брали трубку и не перезвонили сразу, а перезвонили через сутки. Он берет трубку и отвечает, что говорить не хочет. Формально это его шаг назад. Но у вас долг за игнор его звонков. Поэтому на его шаг назад должны сделать шаг вперед и написать в сообщении извинения и объяснения. Интуитивно это всем ясно, но важно осознать, как работает аксиома.

Но вернемся к галантным шлангам.

Галантный шланг – это шаг назад, прикрытый имитацией шага вперед.

Причем имитация эта – галантность, это вложение в вашу пользу, ради сохранения вами лица.

Поэтому на такой шаг вы не можете отвечать шагом назад, вы можете ответить только шагом на месте.

Кроме того, ответ должен быть без багов, и без вранья (!), в идеале искренним.

О последнем все упорно забывают.

Почему-то вам кажется, что если мы изучаем технологии общения, то фальшь допустима.

Главное правило технологий общения – искренность. Это не то что аксиома, это закон.

Вы можете не говорить всей правды, но вы не должны фальшивить и притворяться.

Особенно нельзя “шить белыми нитками” по черному, то есть притворяться откровенно, очевидно для партнера. Такая ложь – неуважение к себе и к нему. Вы таким образом даете понять, что искренность в отношениях ничего для вас не стоит, что вы не хотите никакой близости, никакого психологического контакта, а участвуете в дешевом фарсе. Кому вы нужны после этого?

Почему многие до сих пор думают, что если нельзя вывалить все из своего решета, значит можно врать?

Пока у вас плохие границы, плохой локус контроля и плохая самооценка, из вас рвутся обвинения, нытье, какие-то самоуничижения, и вам действительно нельзя говорить все, что хочется. Большая часть желаемого – щипцы и баги. Но в своем решете вы должны найти то, что будет в границах, и сформулировать это нормально, без багов и щипцов. Это должно быть корректно, но искренне, это не должно быть враньем.

Поэтому все ответы на галантный шланг в стиле “Да, я сама не знаю, чего я хочу” или “Мы женщины не знаем чего хотим” очень плохи. При чем тут женщины и вы? Не примазывайтесь к женщинам со своими плохими границами.

И зачем врать?

Допустим, вы (в нашей учебной ситуации) узнали, что вам вежливо отказали.

Допустим, вашу корону невероятно бомбит, вы чувствуете ненависть к тому, кто посмел вам отказать.

Чтобы понять, каким будет правильный ответ в такой ситуации, вы должны вычесть ненависть, вычесть бомбежку короны, и то, что останется, сформулировать в границах.

Что остается, если вычесть корону?

Вы должны принять его отказ с достоинством, что значит спокойно, без гнева и истерики. А на галантность ответить приязнью, а не неприязнью.

То есть ответ ваш должен содержать намек на то, что вы все поняли. Намек! Не надо никого “выводить на чистую воду”. Это все равно, что вам слегка намекнули, что у вас платье застряло в попе или ширинка расстегнута или кетчуп на носу, а вы громко и во всеуслышание: “Спасибо, сейчас застегну ширинку”. А зачем человек старался?

И главное.

Отказывать тому, кто сам вам отказал, нельзя! Это будет некрасиво, это будет жирная точка.

Все почти вчера наставили жирных точек.

Жирная точка – это слив + косяк. Ваша фигура становится после этого слабей и некрасивей, а в поле еще и остается хвост, который мучает вас потом и вы переживаете, не зря ли вы отказали симпатичному вам человеку. Вам приходится все время вспоминать, что это он вам отказал, но это не помогает.

Поэтому ответ на галантный шланг может быть только в форме согласия, вежливого или нейтрального.

– Я тебя не стою (в ответ на какое-то предложение).

– Понятно. (“Жаль”, “Ну хорошо”, “Ладно”, смайлик и так далее).

Если вам дали фору для сохранения лица, вы не должны делать вид, что это не фора, а ваш отказ.

Поэтому ответы типа: “Да, не стоишь” или “Да, мы разные” – это какая-то чушь.

А уж ответ “С тобой были приятные моменты. Удачи!” – совсем плохой. Тут скалки, щипцы, жирная точка, целый чемодан пыточных инструментов.

Следующий галантный шланг:

– Зачем ты меня дразнишь?

Этот галантный шланг прикрыт шаром, по форме упреком.

Отказ тоже надо спокойно принять, а ответить можно на упрек.

– Не буду) (или “Извини”, “И правда” или что-то подобное)

Обратите внимание, что правильные ответы звучат неоднозначно. Не понятно, что именно жаль, и это очень хорошо в данном случае. Неоднозначные ответы на галантные шланги – самые лучшие ответы, так вы не врете, вам жаль, что вас послали, вы обещаете больше не доставать, но звучит это так, будто вам жаль, что человек вас не стоит и обещаете вы больше не дразнить его.

Следующий галантный шланг:

– Ты сама ничего не хочешь.

– Жаль, если так выглядит. (Или “не знала, что так выглядит”, “жаль, что ты так думаешь”)

Здесь опять неоднозначный ответ.

Нет отрицания, что она не хочет, но нет и согласия, потому что согласие – ложь, а отрицание – новая атака.

В ответ на галантный шланг можно выразить сомнение, задумчивость, пообещать подумать, но ваш ответ не должен выглядеть ни жирной точкой (“я бросаю тебя”), ни щипцами (“я хочу тебя”), то и другое – выход за границы. Вы не можете бросить отказавшего, но вы не должны и преследовать его.

Это совсем не мелочь и совсем не пустяк.

В сложных ситуациях ответить в границах – это пройти по узкой красной тропинке между Сцилой и Харибдой, между косяком и сливом, и это бывает нелегко, но очень важно.

Вот, например, самый плохой из предложенных ответ:

– Я тебя не стою.

– С тобой были приятные моменты. Удачи!

Это и слив, и косяк, и на территорию Харибды шаг и на территорию Сциллы, как будто комментатор шла в раскоряку.

Что делает такой ответ?

Во-первых, она неожиданно внезапно и резко, будто ужаленная осой, отскочила и попрощалась с героем. Даже если с ней были приятные моменты, теперь осталось только неприятные воспоминания, потому что она неадекватна и делает странные резкие прыжки. Во-вторых, она зачем-то похвалила героя за моменты, будто он сомневался в себе и переживал. И она зачем-то пожелала ему удачи, чтобы скрыть свою боль. Такое “удачи” звучит как проклятие. То есть женщина такая показала себя ущербной, ущемленной, мстительной и высокомерной, а еще липкой и зависимой. И такой она предстала не только в поле героя, но и в своем.

Одна фраза, но это все равно, что взять и удариться со всего размаху лицом о стол.

Зачем так поступать со своей фигурой?

Да, заживет разбитое о стол лицо. Время поле моет. Время может восставить фигуре даже оторванные конечности и разбитую голову. Регенерация у фигуры в поле как у хвоста ящерицы. Но для этого надо не делать дурацких ходов хотя бы какое-то время, а некоторые люди делают их на каждом шагу.

Давайте попробуем поиграть, друзья.

Начинающий ветку пишет короткий диалог (две реплики, 2): запрос женщины и галантный шланг в ответ от мужчины.

А остальные в подветках к этой ветке пишут правильный (в границах) ответ на этот галантный шланг.