Мнение: О том, как самый надёжный генерал подвёл Путина… Опять кругом измена?

М-да, подвёл, так подвёл…

По полной, можно сказать, программе. На самом ответственном фронте, где на него возлагалось столько надежд высшим российским командованием. И теперь ситуация там создалась угрожающая.

Можно даже сравнить его со сталинским генералом Андреем Власовым, также перешедшим на сторону противника. Вот только в плен он не попадал. Так что — сам, исключительно сам. И даже не вследствие «идейных разногласий».

А почему?

А хрен его знает. Так «роза ветров» сложилась.

Всемирно известный русский «генерал Мороз» в этом году категорически не оправдал возложенных на него высоких ожиданий. Вместо того, чтобы своим ледяным посохом ударить по Европе, он лишь немного пощекотал её нервы. И с чувством выполненного долга… удалился. Можно даже сказать — бежал. Или, если угодно, перебежал на сторону противника.

Температура в новогоднюю ночь была почти по всей Европе выше, чем обычно.

Это в дополнение к тому, что реально зимний сезон в закончившемся 2022-м начался на две недели — 10 дней позже, чем обычно. И после некоторого периода прохлады, повсюду в ЕС в среднем теплее многолетней климатической нормы. В отдельные дни — так и на все 10-12 °C теплее. При этом сейчас — календарный пик отопительного сезона…

Хуже того, и январь ожидается более тёплым, чем обычно. И вся зима в целом.

Более того, если в Москву под православное Рождество придут 30-градусные морозы, то уже в Варшаве их, по прогнозам, даже не будет заметно. Картина погоды такая, что…

«Генерал Мороз» бьёт по своим, устранив одно из главных препятствий для зимнего наступления ВСУ. А ведь казался проверенным…

Благодаря тёплой зиме Европа продолжает закачивать в подземные хранилища больше газа, чем отбирать. Например, на утро 31 декабря, европейские газохранилища были заполнены на 83,26% — на 0,04 п.п. больше, чем в предыдущий день, по данным Gas Infrastructure Europe. С 25 декабря показатель вырос на 0,28 п.п. Общий объём газа в ПХГ Европы составляет около 90,5 млрд куб.м. Параллельно выработка электроэнергии из ветра в регионе достигла годового максимума — 34,4% как свидетельствуют данные Wind Europe.

Как следствие, #цены газа на торгах в Европе перед Новым годом опустились ниже 800 долл. за тысячу кубометров впервые с 16 февраля из-за тёплой зимы на европейском континенте. А российский президент Владимир #Путин разрешил «Газпрому» принимать в оплату газовых долгов от европейцев любую валюту, а не только рубли, как было заявлено весной 2022 года. Похоже, Москва таким образом делает первый шаг, и готова полностью отменить требование об оплате газа в рублях, если Европа согласится на возобновление работы газопровода Ямал-Европа. Но там уже согласных на такое — откровенно мало.

И вот как с такими «генералами-перебежчиками» прикажете превозмогать и побеждать?

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