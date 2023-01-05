BFM TV – Франция поставит Украине лёгкие колёсные танки

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским обещал поставить Киеву лёгкие боевые танки AMX-10 RC, пишет BFM TV. Как подчеркнули в Елисейском дворце, украинская армия впервые получит танки западного образца, при этом их количество и сроки поставки не уточняются.



AP

Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским сообщил, что Франция поставит Украине лёгкие боевые танки, пишет BFM TV. Французский лидер заверил своего украинского коллегу в «неизменной поддержке» со стороны Парижа до победного конца.

Как рассказывает издание со ссылкой на Елисейский дворец, «президент заявил о желании усилить военную помощь», уже оказанную Киеву, «согласившись на поставку лёгких боевых танков AMX-10 RC». В администрации французского президента подчеркнули, что украинской армии «впервые поставят танки западной конструкции». При этом количество танков и сроки не уточняются. Минобороны Франции заявило, что «очень скоро» проведёт переговоры с украинской стороной «для определения условий» поставок.

BFM TV отмечает, что AMX-10 RC представляет собой лёгкий танк на колёсах вместо гусеничной цепи. По словам одного из советников президента, они «хоть и старые, но мощные» и «очень мобильные». Во французской армии их постепенно заменяют на американские Jaguar.