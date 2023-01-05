Замглавы МИД Польши о «немецких репарациях» – я редко встречал тех, кто сразу хотел расплатиться по долгам

Хотя Германия признаёт свою ответственность за Вторую мировую войну, никаких репараций Польше она платить не намерена. Более того, она считает этот вопрос совершенно закрытым. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, однако, не расстраивается: в эфире Polskie Radio он предложил найти путь взыскания долга с Германии, которая, как и любой нормальный должник, не спешит погашать свои долги.



АР

По мнению правительства Германии, вопрос о репарациях и возмещении военных потерь в адрес Польши остаётся закрытым, следовательно, власти страны не намерены вступать в какой-либо переговорный процесс по этому поводу. Об этом они сообщили в ноте, которая поступила ​​в МИД Польши 3 января 2023 года, пишет Polskie Radio.

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции признал, что именно такая позиция Германии вовсе его не удивила. «Редко можно встретить должников, которые после первого письма признают свои обязательства и выплачивают задолженность. Однако, понятное дело, что Германия признаёт свою ответственность за Вторую мировую войну. Ясно также, что никаких серьёзных репараций Польше в связи с этой агрессией не выплачивалось. Это факты, а факты не обсуждаются», — отрезал замминистра.

По его словам, вопрос состоит лишь в том, как заставить Германию выплатить репарации, каким путём пойти. В ближайшее время вся польская дипломатия займётся этим вопросом и окажет существенное дипломатическое давление на Берлин. «Если Германия хочет быть последовательной и порядочной, то она, очевидно, должна вступить в дискуссию с Польшей и другими странами. История не закрыта, хотя немцы хотели бы её закрыть», — резюмировал он.