Общество: Почему Киев отверг рождественское перемирие

Владимир Путин поддержал предложение патриарха Кирилла ввести на время празднования Рождества Христова перемирие в зоне спецоперации. Прекращение огня должно действовать с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Украинскую сторону также призвали дать людям в зоне боевых действий возможность спокойно посетить храмы, но Киев ответил категорическим отказом на все предложения о перемирии. Эксперты видят в таком поведении украинской власти ясные признаки дехристианизации.

В четверг президент РФ Владимир Путин распорядился ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. В сообщении на сайте Кремля говорится: учитывая обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, президент поручил министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь на время Рождества – с 12 часов дня 6 января и до полуночи 7 января.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», – говорится в сообщении, которое передала пресс-служба главы государства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал распоряжение о введении режима прекращения огня по линии соприкосновения на 36 часов.

Установить рождественское перемирие предложил патриарх Кирилл – с этой идеей предстоятель Русской православной церкви выступил днем в четверг. Ранее, в последний день 2022 года патриарх призвал молиться за то, чтобы в следующем году пришел мир и вернулись добрые отношения между народами.

«Призыв патриарха услышан. Слава Богу!» – отреагировал на решение Путина глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Совсем иная реакция на предложение главы РПЦ последовала из Киева. Советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем микроблоге, что Русская православная церковь якобы не является авторитетом и занимается пропагандой. Чиновник обвинил РПЦ в призывах к «еще большей милитаризации РФ», отмечает «Коммерсант». Позже Подоляк прокомментировал и о рождественском прекращении, заявив, что «временное перемирие» возможно будет только, когда Россия покинет «оккупированные территории».

Вечером того же дня, последовало и официальное заявление главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. «Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о рождественском перемирии» – сообщил он.

Грубый отказ Киева прекратить огонь на время праздника, который отмечают православные и в России, и на Украине, вполне объясним, если учесть характер идеологии, доминирующей в Киеве, подчеркивает лидер запорожского движения «Вместе с Россией» Владимир Рогов. «Очевидно, что любой, даже самый худой мир, когда не гибнут люди – лучше боевых действий», – сказал Рогов газете ВЗГЛЯД. Но, подчеркнул он, апелляция к христианским ценностям фактически бесполезна для тех, кто по сути – язычник, если не сатанист. «Известно то глумление, которому подвергает киевская власть каноничную Украинскую православную церковь. Нападают на священников, грабят, убивают», – подчеркнул Рогов.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, церковь, которая самим своим существованием напоминает о том, что реальная история выглядела совсем не так, как ее рисуют украинские националисты, в последнее время все чаще подвергается нападкам. Атаки идут как со стороны отдельных «активистов» (так, 2 января в Виннице был тяжело ранен настоятель храма УПЦ), так и со стороны государства: в четверг было объявлено о переходе двух соборов Киево-Печерской лавры в собственность украинского государства.

«На место христианства приходит поклонение языческим божкам – от исторических персонажей наподобие Степана Бандеры до обобщенного образа некоей Матери-Украины. Изображение ее в виде молодой девушки с венком на голове всерьез становится предметом культа», – отметил Рогов. В публикации портала Lenta.ru отмечалось – в Львовской области военные священники – капелланы самопровозглашенной «Православной церкви Украины» (ПЦУ), исполнили песню, прославляющую Бандеру. В униатском (греко-католическом) храме Матери Божией Неустанной Помощи во Львове еще в 2015 году появилась фреска с изображением активистов Евромайдана, сообщала «Комсомольская правда».

Рогов подчеркивает – вспышки насилия на Майдане 2014 года совпадали по времени с христианскими праздниками. «В день архангела и архистратига Михаила – небесного покровителя Киева, начался Майдан. Первые смерти в январе 2014-го пришлись на рождественскую неделю. Праздник Крещения Господня, 19 января, боевики превратили в «вогняне хрещення» – «огненное крещение», когда в полную силу стали использоваться бутылки с зажигательной смесью, – перечисляет Рогов. –

Поэтому на нынешнее Рождество с той стороны надо ожидать не перемирия, а новых обстрелов, терактов, других преступлений.

В любом случае, никакого мира, никаких мирных договоренностей с их стороны быть не может».

Схожего мнения придерживается и депутат Московской городской думы, журналист Андрей Медведев. «Те, кто поклоняются своим новым языческим божествам вроде Матери Украины или Бандеры, не отмечают Рождество, – написал Медведев в своем Telegram-канале. – А если и отмечают, то весьма своеобразно – вспомните, как вертеп украсили фигурками Байдена и Бандеры, причем отец УПА был больше Марии и Иосифа. Там, где приветствие «Слава Иисусу Христу» заменили на «Слава Украине» никто не будет обращать внимание на рождественские перемирия».

Тем более, добавил Медведев, униаты отметили праздник еще в декабре – оно у греко-католиков приходится на 25 декабря, и совпадает с римско-католическим Рождеством. Зеленский, напомним, поздравил католиков и униатов с праздником.

Фактически же Украина давно создала культ смерти и поклоняется ему, подчеркивает депутат Медведев, сравнивший образ «Украины-Матери» с индийской языческой богиней Кали, которая почиталась как божество смерти и разрушения. «Не то, чтобы в Украине нет православных людей. Миллионы. Но не они решают, что делать», – заметил российский депутат. Медведев уверен, что «с теми православными людьми, которые живут на Украине, и даже, к сожалению, воюют в рядах ВСУ, перемирие будет». «Точнее мир. После нашей победы», – добавил политик.

Что касается нынешнего предолжения Москвы о перемирии, то это именно что предложение противнику, а не односторонний отказ от ведения боевых действий, отмечается в публикации Telegram-канала «МИГ России». «Перемирие – это не штыки в землю, – подчеркивается в публикации. – Ну и если в один рождественский сочельник ракеты и «Герани» не полетят на Киев или еще куда – ход СВО это точно не изменит».

Напомним, что с начала боевых действий в Донбассе в 2014 года со стороны народных республик не раз выдвигались инициативы объявить перемирия, приуроченные к тому или иному празднику (Новый Год, Пасха) или к событию – сбору урожая или началу учебного года. Инициативы по прекращению огня регулярно срывались украинской стороной. Так, например, школьное перемирие, объявленное в августе 2017 года, не продержалось и часа. Обстрелами Донецка и Докучаевска со стороны ВСУ ознаменовался первый день хлебного перемирия в июне 2018 года.

Как отмечал в апреле минувшего года военкор Александр Коц, Россия приняла верное решение, когда отклонила предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о пасхальном перемирии, объяснив это решение тем, что ВСУ используют прекращение огня для перегруппировки сил. «Мы по Донбассу все эти перемирия проходили, – отметил по этому поводу Коц. – И новогоднее, и пасхальное, и хлебное, и школьное, и полное, и всеобъемлющее. И каждый раз Киев использовал эти перемирия, чтобы перегруппироваться и подтянуть свежие силы. Более того, именно на религиозные праздники Украины всегда устраивала кровавые провокации. Первая – на Пасху 2014 года, на Былбасовке, под Славянском». Тогда, напомним, боевики «Правого сектора» расстреляли в пасхальную ночь блокпост ополчения ДНР.

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