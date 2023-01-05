Хуснуллин рассказал о ходе восстановления инфраструктуры ДНР

Строители в Донецкой народной республике возобновили работы по восстановлению региона с 4 января, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер в своем Telegram-канале сообщил, что в четверг посетил республику лично, он отметил, что давал поручение не останавливать работы по восстановлению региона на праздники.

«Побывал в школе, отремонтирована по всем необходимым стандартам. В целом в Мариуполе сейчас достаточно учебных заведений, чтоб все дети могли посещать занятия. Также в ходе объезда побывали в корпусе Приазовского государственного технического университета. Поставил задачу закончить все работы по его восстановлению к началу учебного года», – написал он.

Шефство над вузом взял Московский государственный строительный университет, сотрудники университета помогут своим коллегам.

Также в ходе поездки прошел осмотр восстановления и строительства нового жилья, отдельно был рассмотрен ход восстановления центра Мариуполя.

«Здесь запланированы масштабные работы, поручил начать восстановительные работы на всех объектах в этом году», – подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, были осмотрены дороги, в 2023 году планируется восстановить не менее 600 км дорожного полотна.

Было проведено и совещание, в ходе которого рассмотрели актуальные вопросы ДНР.

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