Хуснуллин рассказал о ходе восстановления инфраструктуры ДНР
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Строители в Донецкой народной республике возобновили работы по восстановлению региона с 4 января, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер в своем Telegram-канале сообщил, что в четверг посетил республику лично, он отметил, что давал поручение не останавливать работы по восстановлению региона на праздники.
«Побывал в школе, отремонтирована по всем необходимым стандартам. В целом в Мариуполе сейчас достаточно учебных заведений, чтоб все дети могли посещать занятия. Также в ходе объезда побывали в корпусе Приазовского государственного технического университета. Поставил задачу закончить все работы по его восстановлению к началу учебного года», – написал он.
Шефство над вузом взял Московский государственный строительный университет, сотрудники университета помогут своим коллегам.
Также в ходе поездки прошел осмотр восстановления и строительства нового жилья, отдельно был рассмотрен ход восстановления центра Мариуполя.
«Здесь запланированы масштабные работы, поручил начать восстановительные работы на всех объектах в этом году», – подчеркнул вице-премьер.
Кроме того, были осмотрены дороги, в 2023 году планируется восстановить не менее 600 км дорожного полотна.
Было проведено и совещание, в ходе которого рассмотрели актуальные вопросы ДНР.
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