Байден и Шольц договорились о передаче Германией ЗРК Patriot Украине

Германия присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot Украине, сообщается в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца.

Байден и Шольц заявили, что их страны намерены продолжить оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Киеву «столько, сколько потребуется», передает РИА «Новости».

В заявлении говорится, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Также обе страны проведут соответствующее обучение украинских военных, передает ТАСС.

Напомним, после падения на деревню в Польше украинской ракеты, Германия согласилась направить в Польшу ЗРК Patriot. При этом Варшава высказала предложение предоставить немецкие ЗРК Patriot украинской стороне, хотя свои передавать не стала. Германия тоже отказалась передавать Украине эти комплексы. В результате направить Украине ЗРК Patriot согласились США.

—