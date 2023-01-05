 

Байден и Шольц договорились о передаче Германией ЗРК Patriot Украине

05.01.2023, 23:04, Новости дня
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Германия присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot Украине, сообщается в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца.

Байден и Шольц заявили, что их страны намерены продолжить оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Киеву «столько, сколько потребуется», передает РИА «Новости».

В заявлении говорится, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Также обе страны проведут соответствующее обучение украинских военных, передает ТАСС.

Напомним, после падения на деревню в Польше украинской ракеты, Германия согласилась направить в Польшу ЗРК Patriot. При этом Варшава высказала предложение предоставить немецкие ЗРК Patriot украинской стороне, хотя свои передавать не стала. Германия тоже отказалась передавать Украине эти комплексы. В результате направить Украине ЗРК Patriot согласились США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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