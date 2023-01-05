Московский суд арестовал обвиняемого в убийстве радиоведущей «Русского радио Вологда» Анны Азовской

Мужчина, который обвиняется в убийстве сожительницы в квартире на северо-западе Москвы, признался в преступлении и арестован, сообщили в столичных главках МВД и СК.

В СК сообщили, что мужчина заключен под стражу до 3 марта. Указывается, что вологодский предприниматель уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, передает РИА «Новости».

Напомним, тело Азовской (Саблиной) нашли в квартире в Москве. В ее убийстве обвиняется гендиректор «Кичгородецкой лесной компании» Владимир Маклаков.

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